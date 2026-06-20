احیای ۴۵۲ واحد تولیدی و اشتغال ۵۳ هزار نفر در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح برخی دستاوردهای دادگستری کل استان البرز در پنج سال گذشته، به بیان بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تحقق شعارهای سال تعیین شده توسط رهبر شهید انقلاب و پیگیری اقتصاد مقاومتی پرداخت.

وی گفت: در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بـر اجرای سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری و نظام، مجموعه قضایی استان با استفاده از ظرفیت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در پنج سال گذشته به احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۵۲ واحد تولیدی کمک کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشـتغال ۳۴۹۱۳ نفر و ایجاد شغل از طریق کمک به تاسیس واحد تولیدی جدید یـا توسعه ظرفیت موجود بـه ۱۸,۳۷۴ نفر منجر شد.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: در مجموع در پنج سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، بـا حمایت حقوقی و قضایی دادگستری کل استان البرز، تعداد ۴۵۲ واحد تولیدی حفظ و احیا شده و برای ۵۳,۲۸۷ نفـر شـغل جدید ایجادیا از بیکاری پیشگیری شده است.