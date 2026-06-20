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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

مجلس عزاداری محرم در حسینیه دفتر امام جمعه خرم‌آباد برگزار می‌شود

مجلس عزاداری محرم در حسینیه دفتر امام جمعه خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد-مجلس عزاداری سید و سالار شهیدان در حسینیه دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، مجلس عزاداری سید و سالار شهیدان برگزار می‌شود.

این مجلس عزاداری از یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ به مدت سه روز، هر شب از ساعت ۱۷:۳۰ در حسینیه دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

مجلس عزاداری محرم در حسینیه دفتر امام جمعه خرم‌آباد برگزار می‌شود

این مراسم معنوی با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌گردد که با مرثیه‌سرایی و بیان مصائب خاندان عصمت و طهارت(ع)، فضایی ملکوتی و سرشار از عشق حسینی را برای عزاداران فراهم خواهند آورد.

از عموم مردم مؤمن، ولایتمدار و عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) دعوت شده است در این محفل معنوی حضور یابند.

کد مطلب 6865969

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