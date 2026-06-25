وزش باد، رگبار و رعد و برق در برخی مناطق طی ۵ روز آینده

گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی طی ۵ روز آینده در برخی از استانهای کشور وزش باد و رگبار و رعد و برق خواهیم داشت.
همچنین تا روز یکشنبه (۷ تیر) در برخی نقاط استانهای آذربایجانغربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات رشته کوه البرز، جنوب استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین دوشنبه (۸ تیر) در ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران و کرمان در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط نقاط گردوخاک پیشبینی میشود.
طی ۵ روز آینده، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک در شمالشرق، شرق، جنوبشرق، جنوب و دامنههای جنوبی رشته کوه البرز پیشبینی میشود.
خلیجفارس، دریای عمان و تنگههرمز در ۳ روز آینده و دریای خزر نیز امروز پنجشنبه (۴ تیر) مواج است.
در تهران جمعه (۵ تیر) آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۱۸ درجه سانتیگراد و همچنین شنبه (۶ تیر) صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۶ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
اهواز با ۴۵ درجه سانتیگراد طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۵ و ۶ تیر) گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای ۷ و ۸ درجه، گرمترین و سردترین مراکز استانها پیشبینی میشود.
نظر شما