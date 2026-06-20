به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، فردا (یکشنبه، ۳۱ خرداد)، شمال شرق آذربایجان شرقی، مرکز استان اردبیل، ارتفاعات و دامنههای گیلان و غرب مازندران و همچنین جنوب سیستان و بلوچستان شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک خواهند بود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط جوی روز دوشنبه (یکم تیر) نیز در دامنهها و ارتفاعات غرب گلستان، مازندران و گیلان، مرکز اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی تداوم خواهد داشت.
همچنین روز سهشنبه (۲ تیر)، وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در دامنهها و ارتفاعات استانهای گلستان، مازندران و گیلان، شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مرکز اردبیل و شمال خراسان رضوی پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی درباره مخاطرات ناشی از این سامانه بارشی هشدار داد و اعلام کرد: احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان فرسوده و کهنسال، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.
این سازمان به منظور کاهش خسارات احتمالی، خودداری از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برونشهری، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای کشاورزی از جمله خودداری از محلولپاشی و سمپاشی باغات، احتیاط در طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی، خدماتی و شهرداریها را توصیه کرد.
نظر شما