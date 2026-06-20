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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

هشدار ورود سامانه بارشی جدید؛ رگبار و رعدوبرق ۸ استان را در بر می‌گیرد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید؛ رگبار و رعدوبرق ۸ استان را در بر می‌گیرد

سازمان هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی جدید و رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در ۸ استان کشور از روز یکشنبه (۳۱ خرداد) تا روز سه‌شنبه (۲ تیر)، هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق کشور خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، فردا (یکشنبه، ۳۱ خرداد)، شمال شرق آذربایجان شرقی، مرکز استان اردبیل، ارتفاعات و دامنه‌های گیلان و غرب مازندران و همچنین جنوب سیستان و بلوچستان شاهد رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک خواهند بود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط جوی روز دوشنبه (یکم تیر) نیز در دامنه‌ها و ارتفاعات غرب گلستان، مازندران و گیلان، مرکز اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی تداوم خواهد داشت.

همچنین روز سه‌شنبه (۲ تیر)، وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، مرکز اردبیل و شمال خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی درباره مخاطرات ناشی از این سامانه بارشی هشدار داد و اعلام کرد: احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، شکستن درختان فرسوده و کهنسال، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.

این سازمان به منظور کاهش خسارات احتمالی، خودداری از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون‌شهری، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، احتیاط در طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی، خدماتی و شهرداری‌ها را توصیه کرد.

کد مطلب 6865972
زهره آقاجانی

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