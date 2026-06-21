رشیدی: دولت و شهرداری در قبال محله ملازینال مسئولیت مشترک دارند

روحالله رشیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اظهارات مطرحشده درباره وضعیت منطقه ملازینال و نسبت دادن مشکلات این منطقه به کمتوجهی دولت، اظهار کرد: انتظار مردم از مسئولان استانی و محلی این است که در جریان مسائل و مشکلات مناطق مختلف حضور میدانی داشته باشند و از نزدیک در جریان وضعیت قرار گیرند؛ این مطالبهای طبیعی و بهحق است و نباید صرفاً در زمان بروز بحرانها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در حوزه بازآفرینی شهری و حاشیهنشینی افزود: دولت در این حوزه مسئولیتهای مشخصی از جمله تأمین زمین و اجرای برخی برنامههای بازآفرینی را بر عهده دارد، اما این موضوع به معنای سلب مسئولیت از شهرداری نیست. نمیتوان چنین القا کرد که تمام مسئولیتها متوجه دولت است و شهرداری نقشی در این میان ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: از ابتدای فعالیت شورای ششم تلاش شده است تا نگاه متعادلی نسبت به مسئولیتهای دولت و شهرداری وجود داشته باشد. همانگونه که نباید همه وظایف دولت را بر دوش شهرداری گذاشت، نمیتوان در مناطق محروم و حاشیهنشین نیز با ترسیم مرزهای سخت، مسئولیت شهرداری را نادیده گرفت.
رشیدی با بیان اینکه قانون در این زمینه تعیینکننده حدود وظایف هر دستگاه است، گفت: در موضوع ملازینال نیز دولت در چارچوب برنامههای بازآفرینی شهری دارای تکالیفی است و شهرداری نیز بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بهویژه بندهای ۱۴ و ۲۱، در حوزه رفع خطر و تأمین مسکن ارزانقیمت مسئولیتهایی بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: از نگاه من، دوگانهسازی میان دولت و شهرداری یک دوگانه جعلی است؛ چرا که هر دو از منابع عمومی استفاده میکنند و هر جا قانون تکلیف مشخصی تعیین کرده باشد، باید به آن عمل شود.
عضو شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به متمم بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری اشاره کرد و گفت: بررسی تفصیلی این متمم به جلسه هفته آینده شورای شهر موکول شده است، اما در لایحه ارائهشده، به دلیل کاهش درآمدهای شهرداری، بودجه عمرانی منطقه یک کاهش یافته است.
وی در عین حال تأکید کرد: کاهش بودجه عمرانی منطقه به معنای توقف اقدامات مربوط به ملازینال نیست و اعتبارات پیشبینیشده برای این موضوع همچنان برقرار است. بنابراین نمیتوان کاهش برخی ردیفهای بودجهای را بهانهای برای عدم اجرای تعهدات در این منطقه دانست.
رشیدی همچنین از آغاز پرداخت ودیعه مسکن به بخشی از ساکنان مشمول خبر داد و افزود: طبق گزارشهای ارائهشده، روند پرداخت این تسهیلات آغاز شده و برای تعدادی از افراد نیز عملیاتی شده است.
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