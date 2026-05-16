امروز ما با هر سلاحی باید جانفدای انقلاب اسلامی و ایران باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه ماسال با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: ما در یک جنگ نابرابر قرار داریم و امروز همه ما با هر سلاحی که در دست داریم، باید جان فدای انقلاب اسلامی و این کشور عزیز باشیم.

وی افزود: مؤلفه «جان‌فدایی» که در پویش اخیر بیش از چند ده میلیون نفر ثبت‌نام کردند، نشان‌دهنده عزم و اراده ملت برای دفاع از کیان انقلاب است.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: ستاد پشتیبانی مردمی جنگ رمضان، یکی از مصادیق این حضور همه‌جانبه است.

سردار کوثری با آرزوی صحت و سلامت برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، ابراز امیدواری کرد که پرچم عزت و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به دست صاحب اصلی‌اش حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) سپرده شود.