به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در نشست با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای لرستان، اظهار کرد: شهرداری خرمآباد در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری، بهویژه در حوزه عمرانی، مسیر روبهرشدی را طی کرده و امروز شاهد اجرای پروژههای مهم و راهبردی در سطح شهر هستیم.
۲۲ پروژه عمران شهری در خرمآباد در دست اجرا است
وی افزود: این پروژهها از طرحهای بزرگمقیاس شهری تا پروژههای محلهمحور را شامل میشوند و در حال حاضر ۲۲ پروژه مهم و راهبردی بهصورت متمرکز در سطح شهر در دست اجرا است.
شهردار خرمآباد با اشاره به اهمیت موضوع آسفالت در مطالبات عمومی شهروندان، افزود: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان خرمآباد، آسفالت معابر را مهمترین اولویت خود در حوزه خدمات شهری عنوان کردهاند. این موضوع نشان میدهد که رسیدگی به وضعیت معابر شهری همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای مردم است.
بارانی بیرانوند، گفت: نگاه مدیریت شهری به مقوله آسفالت، نگاهی مستمر و دائمی است. آسفالت نباید به یک اقدام مقطعی، فصلی یا نهضتی تبدیل شود، بلکه همانند خدماتی نظیر تنظیف شهر و نگهداری فضای سبز، باید بهعنوان یک خدمت روزمره و دائمی در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
وی بیان کرد: به همین دلیل هر ساله حجم قابلتوجهی عملیات آسفالت در سطح شهر انجام میشود، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله وجود دارد.
شهرداری خرمآباد از ثبات نسبی مالی برخوردار است
شهردار خرمآباد، افزود: برخلاف برخی تصورها، اتفاق ویژهای در حوزه افزایش منابع درآمدی شهرداری رخ نداده است، اما مدیریت صحیح منابع، جلوگیری از هدررفت درآمدها و استقرار نظام مالی منظم موجب شده امروز شهرداری بتواند علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، تعهدات مالی خود از جمله پرداخت حقوق و مزایا، مطالبات کارگری، هزینههای نگهداشت شهر و سایر خدمات عمومی را بهموقع انجام دهد.
بارانی بیرانوند با اشاره به مشکلات مالی برخی شهرداریهای کشور، تصریح کرد: امروز برخی شهرداریها با بحران جدی بدهی و حتی خطر ورشکستگی مواجه هستند و توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند، اما خوشبختانه شهرداری خرمآباد باوجود شرایط اقتصادی موجود، از ثبات نسبی مالی برخوردار است و این موضوع حاصل برنامهریزی و انضباط مالی در سالهای اخیر است.
وی در ادامه با تقدیر از عملکرد سازمان همیاری شهرداریهای استان لرستان، اظهار کرد: سازمان همیاری شهرداریها از مجموعههای فعال، متخصص و وظیفهشناس استان است که کیفیت خدمات آن در مقایسه با بسیاری از دستگاهها قابلتوجه است. مدیریت شهری خرمآباد آمادگی دارد همکاریهای خود را با این مجموعه بیش از گذشته گسترش دهد.
همکاری قرارگاه خاتم در اجرای پروژههای عمران شهری خرمآباد
شهردار خرمآباد با اشاره به اینکه در سالهای گذشته شاید آنگونه که باید، هماهنگی و همافزایی میان شهرداری خرمآباد و سازمان همیاری شکل نگرفته بود، اما امروز اراده جدی برای توسعه این همکاریها وجود دارد، گفت: بخش عمده خدمات و ظرفیتهای سازمان همیاری نیز به دلیل شرایط جغرافیایی و اقتصادی، در خدمت شهرداری خرمآباد قرار میگیرد.
بارانی بیرانوند همچنین با اشاره به همکاریهای صورتگرفته با قرارگاه خاتم، گفت: همکاری با مجموعههای حاکمیتی و انقلابی علاوه بر تسریع در اجرای پروژهها، موجب کاهش زمینههای بروز فساد و افزایش اعتماد عمومی میشود.
وی افزود: تجربه همکاریهای گذشته نیز نشان داده است که این مجموعهها فراتر از تعهدات خود در اجرای پروژههای شهری مشارکت داشتهاند و رضایتمندی قابلقبولی از عملکرد آنها وجود دارد.
شهردار خرمآباد، تأکید کرد: شهرداری خرمآباد آمادگی دارد با تمام توان و با تأمین منابع مالی موردنیاز، از ظرفیت سازمان همیاری شهرداریهای استان در حوزههای مختلف بهویژه اجرای پروژههای عمرانی و آسفالت بهرهگیری کند تا شاهد اتفاقات مثبت و خدمات مؤثرتر برای شهروندان باشیم.
بارانی بیرانوند، عنوان کرد: عملیات آسفالت کمربند شرقی، شهدای اقتدار کنارگذرها و دیگر معابر و شریانهای مهم شهری با استفاده از ظرفیت سازمان همیاری شهرداریها و در چارچوب پروژههای عمرانی اجرا خواهد شد.
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