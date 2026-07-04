استاندار کرمانشاه: شهرداران پاسخگوی همه مطالبات شهروندان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت جمعی از فرماندهان، نیروهای نظامی و مردم بیگناه کشور، از خدمات شهرداران استان قدردانی کرد و بر ارتقای کیفیت خدمات شهری تأکید داشت.
وی با اشاره به جایگاه شهردار در مدیریت شهری، اظهار کرد: از نگاه مردم، شهردار تنها مسئول امور عمرانی و خدمات شهری نیست، بلکه باید برای پیگیری و حل همه مسائل و مطالبات شهروندان نقشآفرینی کند و با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف، مدیریت یکپارچه شهر را دنبال کند.
استاندار کرمانشاه تعامل مستمر شهرداران با مدیران دستگاههای اجرایی را لازمه موفقیت مدیریت شهری دانست و افزود: برگزاری نشستهای منظم و پیگیری مطالبات شهرداریها از طریق تعامل با دستگاههای خدماترسان، میتواند روند رفع مشکلات شهرها را تسریع کند.
حبیبی همچنین با اشاره به مناسبتهای ملی و مذهبی پیشرو، بر ضرورت فضاسازی مناسب شهرها تأکید کرد و گفت: شهرداریها باید برای این مناسبتها برنامهریزی دقیقی داشته باشند و با آذینبندی، فضاسازی و اجرای برنامههای فرهنگی، فضای شهر را متناسب با این ایام آماده کنند.
وی با اشاره به نزدیک شدن مراسم اربعین حسینی، خواستار آمادگی کامل شهرداریهای استان برای ارائه خدمات به زائران شد و تصریح کرد: استفاده از تجربیات سالهای گذشته و برنامهریزی منسجم، نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به زائران خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه در ادامه، سازمان همیاری شهرداریهای استان را بازوی اجرایی و پشتیبان مدیریت شهری توصیف کرد و گفت: تقویت این سازمان نیازمند همراهی همه شهرداریها، برگزاری منظم جلسات هیئتمدیره، ساماندهی امور مالی و حقوقی و بهرهگیری از نیروهای متخصص است.
حبیبی از تعریف پروژههای جدید برای سازمان همیاری خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیت مرزهای استان، اجرای طرحهای مشترک با شهرداریهای شهرهای مرزی و گمرک و همچنین پیگیری وصول مطالبات، افزایش سرمایه و ساماندهی نیروی انسانی، از برنامههایی است که میتواند جایگاه این سازمان را در آینده نزدیک تقویت کند.
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