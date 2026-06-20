به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی بعدازظهر شنبه در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اظهار کرد: تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، پیگیری طرح جامع شهری و توسعه مزار تاکستان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی طرح‌های توسعه شهری افزود: تعیین تکلیف طرح جامع شهر ضیاآباد، اختصاص چهار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر و همچنین بازنگری در طرح جامع شهر نرجه باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار تاکستان با تأکید بر اهمیت ایمنی راه‌های ارتباطی شهرستان خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن تاکستان در مسیر یکی از شاهراه‌های اصلی کشور، رفع نقاط حادثه‌خیز محور فارسجین تا ابتدای شهرستان ابهر، سه‌راهی رحیم‌آباد و محور اسفرورین به شال باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

