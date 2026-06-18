فرماندار تاکستان: ایجاد هنرستان کشاورزی در شهرستان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، به دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: پیروزیهای بهدستآمده حاصل همافزایی میدان، حضور مردم و دیپلماسی بوده است و این مسیر باید با حفظ انسجام و وحدت تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه یابد.
وی شورای آموزش و پرورش را یکی از مهمترین شوراهای شهرستان برشمرد و افزود: ارتقای کیفیت آموزش، توسعه عدالت آموزشی و بهبود زیرساختها و فضاهای آموزشی از مهمترین اهداف این شورا است و همه دستگاهها باید برای تحقق این اهداف همکاری کنند.
فرماندار تاکستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی شهرستان گفت: وجود باغات و مزارع وسیع، صندوق کشمش، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین حضور نماینده مردم تاکستان در کمیسیون کشاورزی مجلس، ظرفیت مناسبی برای راهاندازی هنرستان کشاورزی فراهم کرده است.
سلمانی تأکید کرد: ایجاد هنرستان کشاورزی در شهرستان یک ضرورت است و باید با برنامهریزی، هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط، مقدمات احداث و راهاندازی این مرکز آموزشی تخصصی فراهم شود.
وی در ادامه بر حمایت از دانشآموزان و خانوادههای کمبرخوردار تأکید کرد و گفت: برخی خانوادهها توان تأمین هزینههای دوره پیشدبستانی فرزندان خود را ندارند و این مسئله موجب بازماندن تعدادی از کودکان از تحصیل میشود؛ از اینرو ضروری است این خانوادهها شناسایی شده و با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای حمایتی، زمینه ادامه تحصیل فرزندان آنان فراهم شود.
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