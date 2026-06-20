به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه شنبه در مراسم عزاداری محرم در هیئت ثارالله قم اظهار کرد: از آغاز دعوت انبیا، نزاعی مستمر میان جبهه توحید و جبهه استکبار شکل گرفته است و این رویارویی تاریخی بر محور پذیرش یا انکار ربوبیت الهی جریان دارد.



وی افزود: جبهه حق بر پایه پذیرش حاکمیت و ربوبیت خدای متعال شکل می‌گیرد و انبیا مأمور بوده‌اند تا طرح الهی را در حیات فردی و اجتماعی انسان جاری سازند، اما در مقابل، جریان باطل همواره در برابر این دعوت ایستاده و با تکیه بر شرک، نفاق و استکبار به مقابله برخاسته است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه همراهی خداوند با جبهه حق یک سنت قطعی الهی است، گفت: قرآن کریم تصریح می‌کند که خداوند با اهل تقوا، صبر و استقامت است و این معیت الهی صرفاً یک همراهی عادی نیست بلکه معیتی همراه با نصرت، یاری و حمایت ویژه است.



وی ادامه داد: هرگاه مؤمنان در مسیر الهی پایدار بمانند و از طرح خداوند و مسیر انبیا تخلف نکنند، مشمول نصرت الهی خواهند شد و همین همراهی، پیروزی نهایی جبهه حق را تضمین می‌کند.



نصرت الهی تنها به آخرت محدود نیست



میرباقری با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: خداوند وعده داده است که پیامبران و مؤمنان را هم در دنیا و هم در آخرت یاری خواهد کرد و این نصرت تنها مربوط به روز قیامت نیست بلکه در متن زندگی دنیوی نیز ظهور و بروز دارد.



وی با اشاره به مفهوم نصرت در معارف قرآنی افزود: نصرت به معنای تقویت جبهه حق در برابر دشمن است و این حمایت الهی دارای قواعد و سنت‌هایی مشخص است که شامل پیامبران، مؤمنان و همه کسانی می‌شود که دین خدا را یاری می‌کنند.



استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: قرآن کریم در موارد متعدد تأکید می‌کند که اگر بندگان خدا را یاری کنند، خداوند نیز آنان را یاری خواهد کرد و ثبات قدم و استقامت را در وجودشان افزایش می‌دهد.



وی تصریح کرد: نصرت الهی اشکال گوناگونی دارد و گاه در قالب امدادهای غیبی، گاه از طریق فرشتگان و گاه در قالب امکانات و ظرفیت‌های طبیعی و مادی تحقق می‌یابد.



سکینه و آرامش از مهم‌ترین جلوه‌های نصرت خداست



میرباقری با اشاره به وقایع جنگ بدر و آیات سوره انفال گفت: یکی از جلوه‌های روشن نصرت الهی، نزول آرامش و اطمینان در دل مؤمنان است و خداوند در سخت‌ترین میدان‌های نبرد، سکینه و ثبات قدم را بر جبهه حق نازل می‌کند.



وی افزود: هنگامی که مؤمنان به خداوند پناه می‌برند و به توانایی‌های خود متکی نمی‌شوند، زمینه نزول امدادهای الهی فراهم می‌شود و این امدادها می‌تواند در قالب فرشتگان، آرامش قلبی، استحکام اراده و یا تطهیر روح و جان مؤمنان ظهور پیدا کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بر اساس روایات، حقیقت ولایت الهی و ولایت امیرالمؤمنین(ع) از مهم‌ترین عوامل تطهیر و استحکام جبهه مؤمنان است و کسانی که در مسیر حق استقامت می‌کنند، مورد عنایت ویژه الهی قرار می‌گیرند.



وی اظهار کرد: قرآن کریم بارها از نزول سکینه بر دل‌های مؤمنان سخن گفته است و این آرامش، مرتبه‌ای از ایمان را در وجود انسان ایجاد می‌کند که او را در برابر شدیدترین حوادث و فتنه‌ها مقاوم می‌سازد.



پشت صحنه حوادث تاریخی را باید در سنت‌های الهی جست‌وجو کرد



میرباقری با تأکید بر اینکه بسیاری از نصرت‌های الهی دارای ظاهری طبیعی و باطنی غیبی هستند، گفت: بخش مهمی از امدادهای الهی در پشت صحنه حوادث جریان دارد و همه افراد قادر به درک آن نیستند.



وی افزود: در بسیاری از رخدادهای تاریخی، ظاهر حادثه ممکن است طبیعی به نظر برسد اما حقیقت ماجرا در سنت‌های الهی و ارتباط میان عالم غیب و عالم شهود نهفته است.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: طوفان، سیل، باد، باران و سایر پدیده‌های طبیعی نیز در منظومه قرآنی از جنود الهی به شمار می‌روند و خداوند از همین ابزارها برای تحقق اراده و نصرت خود بهره می‌گیرد.



وی خاطرنشان کرد: کسانی که تنها به ظواهر حوادث نگاه می‌کنند، ممکن است نقش سنت‌های الهی را درک نکنند اما اهل ایمان قادرند ارتباط میان وقایع تاریخی و اراده الهی را مشاهده کنند.



طرح نصرت الهی یک پروژه تاریخی و گسترده است



میرباقری با اشاره به گستره تاریخی وعده‌های الهی گفت: نصرت خداوند یک حادثه مقطعی و کوتاه‌مدت نیست بلکه طرحی بزرگ و ممتد در طول تاریخ است که مراحل مختلفی را طی می‌کند.



وی افزود: نهضت عاشورا نمونه‌ای روشن از این حقیقت است و نصرت سیدالشهدا(ع) از همان لحظه آغاز نهضت و حتی پیش از واقعه کربلا شروع شد و تا امروز ادامه یافته و در عصر ظهور و قیامت به کامل‌ترین جلوه خود خواهد رسید.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شهادت امام حسین(ع) به معنای شکست نبود بلکه بخشی از یک طرح عظیم الهی برای پیروزی نهایی جبهه حق به شمار می‌رود و آثار این پیروزی در طول تاریخ آشکار شده و خواهد شد.



وی ادامه داد: مؤمنان باید از شتاب‌زدگی در فهم وعده‌های الهی پرهیز کنند زیرا تحقق کامل نصرت خداوند دارای مراحل و زمان‌بندی خاص خود است و در افق الهی، آنچه برای انسان طولانی به نظر می‌رسد، بسیار نزدیک است.



اهل‌بیت(ع) در سخت‌ترین شرایط نیز خود را پیروز می‌دیدند



میرباقری اظهار کرد: کسانی که حقیقت نصرت الهی را درک می‌کنند، حتی در دشوارترین شرایط نیز احساس شکست نمی‌کنند زیرا همراهی خداوند و تحقق وعده‌های او را مشاهده می‌کنند.



وی افزود: اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و یاران سیدالشهدا(ع) با وجود تحمل سخت‌ترین مصائب، هرگز خود را شکست‌خورده نمی‌دانستند زیرا به باطن حوادث و سرانجام پیروزی جبهه حق یقین داشتند.



استاد حوزه علمیه قم گفت: نصرت الهی همواره در کنار جبهه مؤمنان جریان دارد و اگرچه گاه در پرده غیب قرار می‌گیرد، اما هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود و سرانجام در ظهور و قیامت به صورت کامل آشکار خواهد شد.



وی در پایان تأکید کرد: شناخت سنت‌های الهی و درک افق تاریخی نصرت خداوند، شرط مهم پایداری در مسیر حق است و هر اندازه انسان نگاه خود را به طرح بزرگ الهی نزدیک‌تر کند، بهتر می‌تواند سختی‌ها را تحمل کرده و از یأس و احساس شکست فاصله بگیرد.