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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

امام‌ جمعه دشتستان: اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا است

امام‌ جمعه دشتستان: اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا است

بوشهر- امام‌ جمعه دشتستان گفت : امنیت، اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح شنبه شب در آئین در حاشیه تجمع مردمی «مقاومت» در شهر تنگ‌ارم و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، خطاب به خانواده‌های شهدا اظهار کرد: امنیت، اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک فرزندان شماست.

امام‌ جمعه دشتستان افزود: حضور در کنار خانواده‌های شهدا برای ما نه یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و شهداست.

این مراسم که با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برپا شد و مسئولان شهرستان دشتستان در این آئین ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، خانواده‌های معزز آنان را مایه افتخار و پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی برشمردند.

در ادامه این برنامه، مسئولان با حضور در میان خانواده‌های معظم شهدای بخش ارم، ضمن گفت‌ و گو و شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان، با اهدای لوح تقدیر و قاب تصاویر مطهر شهدا، یاد و خاطره آن دلیرمردان را گرامی داشتند.

این مراسم که با استقبال و حضور پرشور مردم همراه بود، بر تداوم پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و مسئولان شهرستان بر ضرورت تکریم مداوم خانواده‌های شهدا به عنوان ستون‌های معنوی جامعه تأکید ورزیدند.

کد مطلب 6866177

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