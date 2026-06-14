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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

استاندار بوشهر: مسئولان برای حل مسائل خانواده‌های شهدا تلاش کنند

استاندار بوشهر: مسئولان برای حل مسائل خانواده‌های شهدا تلاش کنند

بوشهر- استاندار بوشهر خانواده‌های معظم شهدا را گنجینه ارزشمند جامعه اسلامی دانست و گفت: مسئولان موظف به تلاش مضاعف برای حل مسائل خانواده‌های شهدا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در آیین تکریم و نکوداشت خانواده‌های معظم شهدا که در سینما کانون پرورش فکری برگزار شد، با تاکید بر جایگاه رفیع شهیدان، اظهار کرد: شهدا با گذشتن از عزیزترین سرمایه خود یعنی جانشان، راه عزت و سربلندی را برای نسل‌های آینده هموار ساختند.

وی با اشاره به اینکه خانواده‌های معظم شهدا نیز در این مسیر پرافتخار، شریک و همراه شهیدان بوده‌اند، افزود: صبر، استقامت و فداکاری شما خانواده‌های معزز، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و ملت ایران همواره خود را مدیون این ایثار و بردباری می‌داند.

استاندار بوشهر با تبیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال ایثارگران، تصریح کرد: آنچه امروز بر عهده مسئولان قرار دارد، تکریم مقام شهدا و تلاش برای رسیدگی هرچه بهتر به مسائل و دغدغه‌های خانواده‌های آنان است؛ این وظیفه‌ای است که نباید در هیچ شرایطی مورد غفلت قرار گیرد.

استاندار بوشهر: مسئولان برای حل مسائل خانواده‌های شهدا تلاش کنند



زارع با تاکید بر ضرورت کار فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند به نسل جوان منتقل شود. جوانان ما باید بدانند که امنیت و پیشرفت امروز کشور، حاصل ازخودگذشتگی کسانی است که بی‌هیچ چشم‌داشتی در میدان دفاع از میهن، حضور یافتند و جان خود را فدای آرمان‌های بزرگ کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم از جمله سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و بنیاد شهید استان، یادآور شد: حضور مسئولان ارشد استان، فرماندهان نظامی و روحانیت معزز در این محفل، نشانه احترام و تکریم و اهتمام همگانی برای صیانت از دستاوردهای شهداست.

کد مطلب 6859938

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