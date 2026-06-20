به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیلی شامگاه شنبه در جریان سفر به استان سمنان و بازدید از چند کانون فرهنگی هنری مسجدی در شهرهای سمنان و سرخه، با اشاره به ظرفیت گسترده کانون‌های مساجد در سراسر کشور بیان کرد: حمایت از تولیدات خلاقانه و مسجد محور در حوزه‌های هنری و رسانه‌ای از اولویت‌های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور است.

وی با بیان اینکه کانون‌های مساجد شبکه‌ای گسترده و منسجم در حوزه فرهنگ مردمی محسوب می‌شوند، افزود: این ظرفیت می‌تواند در رویدادها و برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند و زمینه حضور فعال‌تر نوجوانان و جوانان را در فعالیت‌های فرهنگی فراهم سازد.

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور قالب‌های هنری را در انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی مهم دانست و گفت: توجه به تولیدات هنری متناسب با فرهنگ بومی و محلی می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی در مناطق مختلف کشور کمک کند.

نیلی همچنین جذب نسل نو به مسجد را یک ضرورت فرهنگی عنوان کرد و افزود: برنامه‌های آموزشی، هنری و تربیتی متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر آنان در مساجد را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در میان نسل جدید یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت هنر، قصه‌گویی، نمایش و روایت‌گری خلاقانه می‌توان کودکان و نوجوانان را به کتاب و کتابخوانی علاقه‌مند کرده و مفاهیم دینی و اخلاقی را به شکلی ماندگار به آنان منتقل کرد.