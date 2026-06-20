https://mehrnews.com/x3cnKN ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ کد مطلب 6866212 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰ بسته خبری شبانه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 15 MB کد مطلب 6866212 کپی شد مطالب مرتبط انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در همدان؛ ۸۳ کیلوگرم تریاک کشف شد هشدار ورود سامانه بارشی جدید؛ رگبار و رعدوبرق ۸ استان را در بر میگیرد افزایش ۵۰۰ درصدی مشارکت مردم با بهزیستی در جنگ ۴۰ روزه دستگیری اعضای باند خشن گروگانگیری و آزادی فرد گروگان در چابهار ثبت ۱۷۵ هزار گزارش مردمی فساد در سامانههای نظارتی سیستان و بلوچستان دستگیری دو مدیر به اتهام اختلاس و رشوه در سیستان و بلوچستان افتتاح نخستین واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری اختلاس
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