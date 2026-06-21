پل حمیری نیکشهر - قصرقند افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح پل حمیری در مسیر نیکشهر - قصرقند با حضور استاندار سیستان‌وبلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی، جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

این پل در محور ارتباطی جنوب استان و در محدوده منطقه حمیری (بخش‌هایی از مسیرهای منتهی به نیکشهر–قصرقند در جنوب سیستان‌وبلوچستان) قرار دارد؛ مسیری که در فصل بارندگی به‌دلیل عبور رودخانه‌های فصلی با اختلال جدی مواجه می‌شد.

با بهره‌برداری از این پروژه، یکی از گره‌های قدیمی ارتباطی منطقه باز شده و مسیرهای محلی و روستایی به شکل پایدار به شبکه ارتباطی جنوب استان متصل می‌شوند.