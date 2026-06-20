افتتاح نخستین واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر شنبه به خبرنگاران از افتتاح و بهرهبرداری نخستین واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در زاهدان خبر داد و گفت: با راهاندازی این واحد، ظرفیت تولید تخممرغ نطفهدار در استان به ۱۳ میلیون عدد در سال میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همزمان با رویدادهای توسعهای بخش کشاورزی در استان، واحد پرورش مرغ مادر گوشتی در زاهدان با ظرفیت ۴۴ هزار و ۸۰۰ قطعه به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در تکمیل زنجیره تأمین صنعت طیور استان، افزود: این پروژه با سرمایهگذاری ۵۴۰ میلیارد ریالی احداث شده و نقش مهمی در تقویت زیرساختهای کشاورزی و افزایش بهرهوری تولیدات دامی در منطقه ایفا خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با راهاندازی این واحد تولیدی که نخستین مرکز پرورش مرغ مادر گوشتی در این استان محسوب میشود، زمینه تولید سالانه ۱۳ میلیون تخممرغ نطفهدار فراهم شده است.
دهمرده همچنین در خصوص اشتغالزایی این طرح بیان کرد: افتتاح این واحد تولیدی زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۱ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۲۲ نفر را فراهم کرده است که در مجموع ۳۳ نفر از مزایای شغلی آن بهرهمند شدهاند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه واحدهای مادر و تکمیل زنجیرههای ارزش در صنعت طیور، یکی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی استان برای رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی به سایر استانها در تأمین نهادههای تولید است.
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