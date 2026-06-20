به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، نشست جامعه خیرین حامی معلولان کشور امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیرعامل جامعه خیرین حامی معلولان کشور، اعضای هیئت‌مدیره و جمعی از خیرین کشور در شیرخوارگاه شبیر برگزار شد.

در این نشست سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر نقش محوری خیرین، کارآفرینان و داوطلبان مردمی در پیشبرد مأموریت‌های بهزیستی گفت: خیرین، کارآفرینان و داوطلبان مردمی شریک بالاصاله سازمان بهزیستی هستند و ما در سازمان بهزیستی بالوکاله عمل می‌کنیم بنابراین وظیفه ما برداشتن موانع، پشتیبانی و حمایت از این ظرفیت‌هاست.

وی با درخواست از اعضای جامعه خیرین حامی معلولان افزود: پیشنهاد ما این است که در هر جلسه، یک‌ربع به سازمان بهزیستی اختصاص داده شود تا برنامه‌ها و مسائل موجود مطرح و بررسی شود و بتوانیم با همراهی خیرین، راه‌های کمک و مشارکت مؤثر را شناسایی کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حوزه‌هایی مانند مسکن و اشتغال گفت: باید به‌صورت شفاف بیان کنیم که در حوزه مسکن و اشتغال چه اقداماتی انجام می‌دهیم، چه میزان اعتبار در اختیار داریم و خیرین چگونه می‌توانند در این مسیر کمک کنند. امسال ۲۳ همت اعتبار برای مسکن در اختیار سازمان قرار گرفته است و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان این ظرفیت را با جامعه خیرین حامی معلولان و مددجویان پیوند زد.با شیوه‌ای که اکنون در حوزه مسکن پیش می‌رویم قادر نخواهیم بود همه افراد تحت پوشش را صاحب مسکن کنیم بنابراین باید این موضوع را با ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی پیوند بزنیم.

افزایش ۵۰۰ درصدی مشارکت مردم با بهزیستی در جنگ ۴۰ روزه

وی با اشاره به رشد کمک‌های مردمی در شرایط جنگی گفت: در ۴۰ روز جنگ، مردم یک‌هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کمک کردند این در حالی است که در شرایط جنگ به‌طور طبیعی مشارکت‌های مردمی کاهش می‌یابد اما جنگ ۴۰ روزه تمام قواعد را تغییر داد و کمک‌ها حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت توسعه کمی و کیفی جامعه خیرین حامی معلولان اظهار کرد: نگاه ما این است که جامعه خیرین حامی معلولان توسعه کمی و کیفی پیدا کند چون راه افزایش رفاه اجتماعی، جلوگیری از لغزش طبقاتی و پیشگیری از فقر را در همین مسیر می‌دانیم بر همین اساس، شبکه‌سازی جامعه خیرین حامی معلولان در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است.

حسینی با بیان اینکه جامعه خیرین حامی معلولان یکی از قوی‌ترین شبکه‌های خیرین کشور است، گفت: زنجیره خیرین حامی معلولان می‌تواند تا سطح شهرستان‌ها و مراکز گسترش یابد و در کنار سازمان بهزیستی نقش مؤثری در توانمندسازی جامعه هدف ایفا کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به رویکرد محله‌گرایی گفت: محله‌گرایی را به‌طور جدی در دستور کار داریم و مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تهران به‌صورت پایلوت انتخاب شده‌اند. تشکل‌ها و خیریه‌های فعال می‌توانند در این مناطق ورود کنند و اجرای برنامه‌های محله‌محور را برعهده بگیرند.

حسینی با اشاره به نقشه جامع مسئولیت اجتماعی نیز گفت: نقشه جامع مسئولیت اجتماعی در ۸۰ درصد استان‌ها ترسیم شده است. سال گذشته مسئولیت اجتماعی ۱۲۰ درصد رشد داشت و در جامعه خیرین نیز می‌خواهیم تمرکز ویژه‌ای بر مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. ما معتقدیم بخش زیادی از مردم ایران می‌توانند در مأموریت‌های سازمان بهزیستی نقش مددکار اجتماعی داشته باشند به همین دلیل بر شبکه داوطلبان مردمی متمرکز شده‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: کمیته مرکزی بانک زمان تشکیل شده و این طرح در چهار منطقه تهران به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود اگر این اقدام به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گامی مؤثر در سازمان‌دهی شبکه خیرین و داوطلبان مردمی باشد.

رشد ۱۸۳ درصدی توزیع جهیزیه در بهزیستی طی سال ۱۴۰۴

در ادامه این نشست، سید محمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به توسعه شبکه خیرین در حوزه بهزیستی گفت: جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور همانند حوزه‌های آموزش و درمان، صاحب شبکه خیرین مختص خود شده است و تاکنون شعب استانی این شبکه در چهار استان خراسان رضوی، اصفهان، کرمانشاه و خراسان شمالی شکل گرفته است.

وی با اشاره به افزایش مشارکت‌های مردمی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال، ۵ هزار و ۴۹۱ سری جهیزیه توزیع شد که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۱۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در قالب پویش مثبت ماه که در ماه رمضان اجرا شد، یک‌هزار و ۲۰۸ واحد مسکونی، ۲ هزار و ۴۱۱ سری جهیزیه و یک‌هزار و ۵۰۲ دستگاه ویلچر تهیه و تأمین شد.

حسینی با اشاره به اجرای پویش بنای مهربانی گفت: این پویش با سه نیت تامین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی تامین ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی و حمایت از ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل اجرا شد و با همراهی خیرین، گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات این کودکان برداشته شد.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور همچنین از اجرای برنامه‌ها و پویش‌های مشارکتی ویژه سالمندان خبر داد و افزود: برای سالمندان نیز به‌طور ویژه برنامه‌ها و پویش‌های مشارکتی اجرا خواهیم کرد.

وی با اشاره به رشد مشارکت‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف گفت: در جریان جنگ، شاهد افزایش مشارکت مردم بودیم و میزان مشارکت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳، ۵۳ درصد رشد داشت همچنین در حوزه زکات فطره، میزان کمک‌ها از ۸۳ میلیارد تومان به ۱۶۷ میلیارد تومان رسید در مجموع، یک‌هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان کمک مردمی جذب شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۱۸ درصد رشد مشارکت را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به راه‌اندازی درگاه رسمی مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور گفت: سازمان بهزیستی صاحب درگاه مشارکت به نشانی mosharekat.behzisti.ir شده است.

حسینی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با بخش‌ها و نهادهای مختلف خبر داد و گفت: در این زمینه با مجموعه‌هایی از جمله همراه اول، سازمان حج و زیارت، فدراسیون فوتبال و دانشگاه فرهنگیان همکاری‌هایی شکل گرفته است. مشارکت مردمی، مسئولیت اجتماعی و همراهی خیرین، سه رکن اصلی اقدامات ماست برای نمونه در پویش بنای مهربانی با همراه اول همکاری داشتیم و ۶۴ میلیون پیامک از سوی این اپراتور ارسال شد همچنین با همکاری سازمان حج و زیارت، ۸۰ میلیارد تومان برای طرح ولیمه مهربانی کمک جمع‌آوری شد.

ایجاد شعب جامعه خیرین حامی معلولان در ۳۱ استان کشور در دستور کار است

حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین حامی معلولان کشور در نشست جامعه خیرین حامی معلولان کشور با اشاره به برنامه‌های این مجموعه گفت: ازدواج، اشتغال، مسکن، آموزش و توانمندسازی پنج هدف اصلی ماست و در این مسیر، موضوع جهیزیه و مسکن را به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

کمک‌های مردمی به بهزیستی در جنگ ۴۰ روزه بیش از ۵۰۰ درصد رشد کرد؛ ایجاد شعب خیرین حامی معلولین در ۳۱ استان

وی با بیان اینکه توسعه شعب استانی جامعه خیرین حامی معلولان در دستور کار قرار دارد، افزود: استان‌های البرز، قم، مازندران و مرکزی در برنامه توسعه شعب قرار گرفته‌اند و امسال ایجاد شعب جامعه خیرین حامی معلولان را در ۳۱ استان کشور دنبال خواهیم کرد.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه خیرین حامی معلولان کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: برای بازماندگان از تحصیل نیز اقدام خواهیم کرد و این موضوع از محورهای مهم فعالیت‌های جامعه خیرین حامی معلولان است.

شاه‌حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: مردم بهزیستی را دوست دارند و باید اعتبار بهزیستی را در میان مردم حفظ کنیم. حفظ این اعتماد عمومی، سرمایه مهمی برای گسترش مشارکت‌های مردمی و خدمت‌رسانی مؤثرتر به جامعه هدف است.

همچنین پرویز زارعی عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین حامی معلولان کشور با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای توسعه فعالیت‌های استانی گفت: ایجاد شعب استانی در استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، تهران، قزوین، قم و مازندران در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و استفاده از ظرفیت خیرین افزود: ایجاد بانک اطلاعات جامعه خیرین و بانک ظرفیت‌ها از برنامه‌های مهم ماست تا بتوانیم از توان خیرین بزرگ استان‌ها، به‌ویژه خیرینی که در تهران ساکن هستند برای حمایت از جامعه هدف استفاده کنیم.

زارعی ایجاد خانه هنر معلولان و تأمین مسکن برای افراد دارای معلولیت را از دیگر محورهای فعالیت جامعه خیرین حامی معلولان عنوان کرد و گفت: در حوزه مسکن و توانمندسازی معلولان برنامه‌های جدی در دستور کار قرار گرفته است.

عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین حامی معلولان کشور با اشاره به همکاری با شهرداری اظهار کرد: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری داشته‌ایم و شهرداری نیز تمایل دارد برای حمایت از افراد دارای معلولیت اقداماتی انجام دهد یکی از محورهای مورد توجه، فراهم کردن زمینه کسب درآمد برای جامعه هدف از طریق مشاغل درآمدزای شهرداری است تا افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان بتوانند از فرصت‌های موجود برای اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های فروش محصولات تولیدی افراد دارای معلولیت گفت: ایجاد بازارچه‌های فروش برای معلولان و خانواده‌های آنان در میادین میوه و تره‌بار، پارک‌ها و سایر فضاهای شهری می‌تواند به عرضه محصولات، افزایش درآمد و تقویت توانمندی اقتصادی جامعه هدف کمک کند.

همچنین در ادامه این نشست محمدحسین رضایی عضو هیئت امنای جامعه خیرین حامی معلولان تأکید کرد: بار مسئولیت‌های بر عهده بهزیستی بسیار سنگین است و برای رفع این مشکلات باید به عنوان نخ تسبیحی باشیم که امور مختلف مانند تأمین جهیزیه، مسکن و جلوگیری از بازماندگی تحصیل را بین استان‌ها، شهرها، خیرین و دولت تقسیم کنیم. این وظیفه نباید تنها بر عهده دولت یا خیرین باشد بلکه جامعه خیرین حامی معلولان باید نقش رابط و میانجی‌گری بین این دو را در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و کشور بر عهده بگیرد تا بتوانیم کمک مؤثری برای رفع مشکلات ارائه دهیم.