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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸

تجمع مردم میاندوآب همراه با عزاداری حسینی در ششمین شب محرم

تجمع مردم میاندوآب همراه با عزاداری حسینی در ششمین شب محرم

ارومیه - مردم میاندوآب در تداوم شب های اقتدار ملی، تجمع شبانه را همراه با عزاداری حسینی برگزار کردند.

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کد مطلب 6866286

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