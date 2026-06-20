https://mehrnews.com/x3cnMj ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ کد مطلب 6866286 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۸ تجمع مردم میاندوآب همراه با عزاداری حسینی در ششمین شب محرم ارومیه - مردم میاندوآب در تداوم شب های اقتدار ملی، تجمع شبانه را همراه با عزاداری حسینی برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6866286 کپی شد مطالب مرتبط مردم رودسر در خونخواهی امام شهید به خیابان آمدند گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و دوازدهم تجمع لنگرودی ها در میدان سوگواری بنابیها در فراق رهبرشهید و ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) آیت الله کاظمی: مقاومت تا نابودی اسرائیل خط قرمز جبهه انقلابی است استمرار حضور قمیها در صد و دوازدهمین شب دفاع از ولایت برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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