https://mehrnews.com/x3cnMc ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6866281 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۶ تجمع شبانه مردم سلماس با آیین «احلی من العسل» ارومیه -تجمع شبانه در سلماس با آیین «احلی من العسل» و حمایت از رهبری و انقلاب برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6866281 کپی شد مطالب مرتبط مردم رودسر در خونخواهی امام شهید به خیابان آمدند استمرار حضور قمیها در صد و دوازدهمین شب دفاع از ولایت سوگواری بنابیها در فراق رهبرشهید و ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) آیت الله کاظمی: مقاومت تا نابودی اسرائیل خط قرمز جبهه انقلابی است تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب ششم محرم در میدان شهید برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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