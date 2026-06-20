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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۶

تجمع شبانه مردم سلماس با آیین «احلی من العسل»

تجمع شبانه مردم سلماس با آیین «احلی من العسل»

ارومیه -تجمع شبانه در سلماس با آیین «احلی من العسل» و حمایت از رهبری و انقلاب برگزار شد.

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کد مطلب 6866281

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