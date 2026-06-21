یه گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری قبل از بازی تیم ملی ایران مقابل بلژیک گفت: ما شکایتی بابت این برنامه ریزی نکردیم بلکه گلایه کردیم. در بازی اول حدود ۲۴ ساعت قبل از شروع مسابقه در لس آنجلس بودیم و وقت داشتیم. این بازی کمتر از ۱۶ ساعت به ما وقت دادند و ما محبور شدیم تمرین خود را نصف و نیمه انجام دهیم. این هم شرایط را برای ما سخت کرد.

وی ادامه داد: هر چند من می دانم رئیس فیفا تلاش خود را کرد تا مشکلات کمتر شود اما این مشکلات بیشتر شده است. تمرین را نصفه رها کردیم چون وقت نداشتیم و این کار را ما سخت کرده است.

سرمربی تیم ملی ایران تاکید کرد: این بار تنها جا دارد بابت هنگام ورود خودمان به خاک آمریکا از آنها تشکر کنم چون در اسرع وقت توانستیم خودمان را از فرودگاه به هتل برسانیم اما باز هم می گویم شرایط سخت تر از قبل شده است.

قلعه نویی درباره ترمیم مشکلات دفاعی که ایران در بازی با نیوزیلند داشته است، یادآور شد: ما در بازی قبلی ایراداتی با اشتباهات فردی و ساختار دفاعی داشتیم که با زمان کمی که داشتیم نتوانستیم ریکاوری خوب داشته باشیم چون بیشتر از اینکه روی زمین باشیم در سفرهای هوایی به سر می بریم. همین امر باعث شد نتوانیم مشکلات دفاع را تمام و کمال پوشش دهیم.

وی ادامه داد: آنچه برایم مهم بود مسائل روحی و روانی بود و سپس روی آنالیز کار کردیم. یقینا در بازی با بلژیک تغییراتی خواهیم داشت و در بازی فردا هم کار خیلی سختی مقابل تیم بسیار خوب بلژیک خواهیم داشت.

قلعه نویی درباره بازی با بلژیک و حضور بازیکنانی نظیر لوکاکو تصریح کرد: همانطور که گفتید بلژیک جزو تیم های خیلی خوب جهان است اما واقعیت این است که در فوتبال زمانی بازی شروع می شود که سوت داور به صدا در می آید و بازیکنان بتوانند در طول جریان مسابقه، فرامین تاکتیکی کادرفنی را به خوبی پیاده کنند. ما هم مهره های بسیار خوب و با کیفیتی داریم که با قلب خود بازی می کنند.

او درباره میزبانی مکزیک از تیم ملی ایران گفت: جا دارد بار دیگر از میزبانی آنها تشکر کنم چون تمام کم لطفی های دیگران را آنها حبران کردند. از تمام هواداران تیم در کمپ تیخوانا تشکر می کنم.

قلعه‌نویی در خصوص اینکه اگر در بازی فردا بازنده شوند باز هم برای خودتان شانس صعود به دور حذفی را قائل هستید، یادآور شد: چالش های زیادی داریم که بیرون از زمین فوتبال است‌ از ۴۷ سرمربی دیگر که در جام جهانی هستند سوال پرسیدم اما جوابی نگرفتم. خیلی دیر وارد لس آنجلس شدیم. ضمن اینکه دو هفته قبل از مسابقات زمان می خواستیم تا با شرایط میزبانی آشنا شویم. رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر داخلی و بخصوص تیم رسانه‌ای همراه ما نیستند و این رفتارها اصلا شایسته جام جهانی نیست‌. چطور می‌شود تیمی در جام جهانی شرکت کند اما همه عوامل اجرایی آن تیم غایب باشد؟ این رفتارها البته نشان داد کشور و ملت ایران بخصوص شهدای وطن، چقدر با چنین رفتارهایی که دیده است دچار لطمه شده است. اگر میلیاردها دلار هزینه می کردیم هم نمی‌توانستیم مظلومیت و حقانیت ملت ایران را اینگونه نشان دهیم اما این رفتارها مشخص کرد چقدر کشور مظلومی هستیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم دنیا با صلح و آرامش اداره شود و این رفتارها در جام‌های جهانی بعدی نهادینه نشود. هرچند از زحمات اینفانتینو و نهاد فیفا تشکر می کنم. گفته اند حالا دو روز زودتر برای بازی با مصر می توانیم به سیاتل برویم. اگر این کار را می توانستند بکنند زودتر انجام می دادند تا دچار مشکل نشویم. ای کاش به ما فرصت می دادند تا دو هفته زودتر از جام و بازی هایمان می آمدیم تا تطابق لازم را با شرایط محل مسابقه داشته باشیم. ای کاش عدالت فوتبال برای کشور ایران هم انجام می دادند.

قلعه نویی افزود: فرصت های زیادی را برای آماده سازی تیم گرفتند. چرا در بازی قبلی با نیوزیلند و بازی امروز با بلژیک این هماهنگی را انجام ندادند تا زودتر بیاییم؟!

او درباره اینکه اینفانتینو چه کمکی به تیم ملی ایران کرده است، گفت: نگفتم او کمک کرده است بلکه گفتم در حال تلاش است. مثلا به من گفتند دیروز ساعت ۶ می توانید با آمریکا بروید که من استقبال کردم اما هرچقدر منتظر ماندیم خبری نشد. این بی عدالتی برای ما خوب نبود. شما ببینید به رئیس فدراسیون ما که حکم پدر تیم را دارد و می تواند خیلی موارد را با حضورش حل کند ویزا نداده اند.

سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد: ما برای سیاست اینجا نیامدیم بلکه با رفتارهایی که با ما می شود اعتراض داریم. من سرمربیان تیم های دیگر را ندیدیم که ببینم چه عکس العملی نشان می دهند اما اگر من بودم و می دیدم با یک تیم دیگر چنین بی عدالتی می شود قطعا واکنش نشان می دادم

قلعه نویی در پایان خاطرنشان کرد: فیفا در بازی با تیم ملی مصر در سیاتل گفتند روشی که مدنظرتان است را می توانید پیاده کنید. سوالم این است چرا ویزاهای ما را زودتر صادر نکردند و سپس نگذاشتند زودتر برای بازی‌ها به اینجا بیاییم؟! بلژیک دوشب زودتر از بازی به لس آنجلس آمده است و ریکاوری لازم را داشته است اما ما ۱۶ ساعت زودتر آمدیم. با این حال فکر می کنم از لحاظ بدنی و فکری آماده تر هستیم. مشکل اینجاست که تنها ۱۶ ساعت قبل از بازی تمرین کردیم که آن هم نصف و نیمه شد.