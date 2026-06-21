ردپای بلژیک در تیم ملی ایران؛ سه بازیکنی که برای شیاطین سرخ آشنا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دیداری حساس و مهم امشب (یکشنبه ۳۱ خرداد) و از ساعت ۲۲:۳۰ در شهر لس آنجلس و در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می روند. دیداری که هر دو تیم برای افزایش شانس صعود خود به مرحله حذفی برای کسب سه امتیاز آن تلاش خواهند کرد.

سایت فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در رابطه با این بازی با اشاره به سابقه حضور میلاد محمدی، علیرضا جهانبخش و دنیس درگاهی دو بازیکن ایران در ژوپیلر لیگ بلژیک نوشت: دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی قرار است روز یکشنبه در ورزشگاه لس‌آنجلس برگزار شود که پیش از این مسابقه، نکات جالبی درباره ارتباطات فوتبالی میان دو کشور مطرح شده است.

برای نخستین بار است که ایران و بلژیک در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، اما پیوندهای متعددی میان فوتبال دو کشور وجود دارد که این دیدار را به مسابقه‌ای با زمینه‌های آشنا تبدیل کرده است.

در ترکیب تیم ملی ایران، چند بازیکن سابقه حضور در لیگ حرفه‌ای بلژیک را دارند. «دنیس درگاهی» مهاجم تیم ملی ایران از سال ۲۰۲۲ در لیگ برتر بلژیک بازی کرده و ابتدا برای یونیون سن‌ژیلوآز به میدان رفت و سپس در سال ۲۰۲۵ به استاندارد لیژ پیوست. همچنین «علیرضا جهانبخش» وینگر تیم ملی ایران نیز در تیم دندر بلژیک حضور داشته و سابقه بازی در این کشور را دارد.

از سوی دیگر، «میلاد محمدی» مدافع چپ تیم ملی ایران نیز بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ در تیم خنت بلژیک بازی کرده و با فوتبال این کشور آشنایی کامل دارد. این موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از بازیکنان ایران، شناخت نسبی از فضای لیگ بلژیک داشته باشند.

نکته جالب دیگر درباره «دنیس درگاهی» است؛ بازیکنی که با نام اصلی «اکرت» و با پدری آلمانی و مادری اسپانیایی متولد شده و از طریق پدربزرگ خود دارای ریشه ایرانی است. او پیش‌تر در گفت‌وگویی رسانه‌ای عنوان کرده بود که ارتباط خانوادگی‌اش با ایران از طریق «آناهیتا درگاهی» بازیگر شناخته‌شده ایرانی برای بسیاری شناخته شده است.

در سوی دیگر، «رودی گارسیا» سرمربی تیم ملی بلژیک نیز در نشست خبری پیش از مسابقه، ایران را تیمی منسجم و سخت‌کوش توصیف کرده و تأکید کرده است که شناخت کاملی از این تیم در اختیار ندارد.

وی با اشاره به بررسی‌های فنی تیمش گفت: ایران تیمی است که در بازی‌های تدارکاتی کمتر دیده شده، اما در مرحله انتخابی عملکرد خوبی داشته است. بازیکنان دونده، ساختار دفاعی منظم و قدرت بالا در ضربات ایستگاهی از ویژگی‌های این تیم است.

سرمربی بلژیک همچنین تصریح کرد: ما بیشتر بر روی توانایی‌های خودمان تمرکز کرده‌ایم تا حریف. برای پیروزی باید در بهترین سطح خود ظاهر شویم، بدون توجه به اینکه بازیکنان چقدر با هم آشنا هستند.

به این ترتیب، دیدار ایران و بلژیک علاوه بر اهمیت ورزشی، با حاشیه‌هایی از شناخت متقابل، سابقه بازیکنان در لیگ بلژیک و ارتباطات فرهنگی دو کشور همراه شده که این مسابقه را به یکی از بازی‌های جذاب مرحله گروهی جام جهانی تبدیل کرده است.