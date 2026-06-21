۵ نکته از تیم ملی فوتبال ایران از دید رسانه بلژیکی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی تیم ملی بلژیک قرار می گیرد. ایران و بلژیک تاکنون در هیچ دیداری رسمی به مصاف هم نرفته اند و این بازی نخستین تقابل دو تیم محسوب می شود. دیداری که هر دو تیم نیاز به کسب سه امتیاز آن دارند تا شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را هموار کنند.
رسانه «voetbalprimeur» بلژیک در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، روز یکشنبه در ورزشگاه «سوفی استادیوم» به مصاف تیم ملی بلژیک خواهد رفت؛ دیداری که نگاهها را به یکی از قدرتهای سنتی فوتبال آسیا جلب کرده است.
در ادامه، ۵ نکته مهم درباره تیم ملی ایران مرور میشود:
۱. از قدرتهای سنتی فوتبال آسیا
ایران همواره یکی از قدرتهای اصلی فوتبال آسیا محسوب میشود. این تیم در دهههای گذشته سه بار بهطور متوالی قهرمان جام ملتهای آسیا شد، هرچند در سالهای اخیر رقابت در سطح قاره با حضور تیمهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، عربستان و قطر دشوارتر شده است.
۲. هفتمین حضور در جام جهانی
تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هفتمین حضور خود در این رقابتها را تجربه میکند. ایران پیش از این در دورههای ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ حاضر بوده اما در تمامی این دورهها موفق به صعود از مرحله گروهی نشده است.
۳. علی دایی؛ اسطوره فراموشنشدنی
علی دایی همچنان یکی از بزرگترین چهرههای تاریخ فوتبال ایران به شمار میرود. این مهاجم پیشین با ۱۰۸ گل ملی سالها عنوان بهترین گلزن ملی جهان را در اختیار داشت تا اینکه این رکورد در سال ۲۰۲۱ توسط کریستیانو رونالدو شکسته شد.
۴. مسیر متفاوت مهدی طارمی
مهدی طارمی، ستاره فعلی خط حمله ایران، مسیر غیرمتعارفی را طی کرده است. او در جوانی در کنار خانواده در فعالیتهای مرتبط با ماهیگیری حضور داشت و سپس وارد فوتبال حرفهای شد. طارمی پس از درخشش در پرتغال با پیراهن پورتو، به اینتر میلان پیوست و به یکی از لژیونرهای موفق فوتبال ایران تبدیل شد.
۵. چالشهای سیاسی در مسیر آمادهسازی
تیم ملی ایران در مسیر آمادهسازی برای این جام جهانی با مشکلاتی خارج از زمین فوتبال نیز روبهرو بوده است. به دلیل برخی محدودیتها و شرایط سیاسی، این تیم نتوانسته اردوهای خود را بهصورت ثابت در آمریکا برگزار کند و بخشی از برنامههای آمادهسازی در مکزیک انجام شده است. همین موضوع باعث شده برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران نسبت به شرایط موجود اعتراضهایی را مطرح کنند.
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