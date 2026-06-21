تدابیر امنیتی شدید اطراف هتل محل اقامت بازیکنان ایران در LA

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفای شهر لس آنجلس رو در روی تیم ملی بلژیک قرار می گیرد. اعضای تیم کشورمان شامگاه شنبه ۳۰ خرداد به وقت ایران وارد شهر لس آنجلس و بلافاصله راهی هتل محل اقامت خود شدند.

در همین حال رسانه «caliber» خبر داد که تدابیر شدید امنیتی در اطراف هتل محل اقامت اعضای تیم کشورمان در نظر گرفته شده است. در متن خبر این رسانه آمده است: کاروان تیم ملی ایران در هتلی در منطقه «منهتن بیچ» مستقر شده است؛ هتلی که دسترسی به آن تنها برای مهمانان مجاز امکان‌پذیر بوده و محدودیت‌های امنیتی در اطراف آن اعمال شده است. همچنین نیروهای پلیس در اطراف ساختمان مستقر شده و خودروهای گشتی در خیابان‌های منتهی به هتل حضور دارند.

یکی از اعضای کادر تیم ملی ایران در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است: حدود ظهر به وقت محلی وارد لس‌آنجلس شدیم.