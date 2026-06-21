قلعه نویی: در جام جهانی جای اشتباه نیست + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگویی با رسانه رسمی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با اشاره به شرایط تیم ملی در آستانه رقابت‌های جام جهانی اظهار داشت: در جام جهانی هیچ جایی برای اشتباه وجود ندارد. آنچه برای من بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که همه بازیکنان به‌عنوان یک تیم واحد کنار هم بازی می‌کنند و به یکدیگر اعتماد دارند.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی درون تیمی افزود: یک تیم موفق، تیمی است که هم در داخل زمین و هم خارج از آن از ارتباط و هماهنگی بالایی برخوردار باشد. ما تلاش کرده‌ایم این انسجام را در تیم ملی ایجاد کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد: هدف ما این است که به دستاوردی برسیم که برخی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران نیز موفق به تحقق آن نشده‌اند. این مسئله انگیزه‌ای بزرگ برای بازیکنان ماست.

قلعه‌نویی با اشاره به تحلیل‌های فنی و روانی در آماده‌سازی تیم گفت: وظیفه کادر فنی این است که هر دو جنبه فنی و روانی بازیکنان را به بهترین شکل مدیریت کند تا تیم در شرایط ایده‌آل قرار بگیرد.

وی افزود: برخی از بازیکنان ما دومین، سومین یا حتی چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کنند و این نشان‌دهنده تجربه بالای آنهاست. این بازیکنان در سال‌های گذشته دستاوردهای مهمی داشته‌اند و اکنون نیز با انگیزه بالا در تلاش هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان تصریح کرد: بازیکنان ما مصمم هستند از مرحله گروهی صعود کنند و تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا مردم ایران را خوشحال و سربلند کنند.