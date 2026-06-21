رحیمی:مدیریت مصرف، شرط پایداری آب شرب گلستان در روزهای گرم سال

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی، صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای افزایش پایداری شبکه آب شرب استان، ۳۵۴ مورد رفع نشت مخازن انجام شده، ۱۴ دستگاه مولد و تجهیزات پایش تولید به کار گرفته شده، دو دهنه چشمه بازسازی و ۳۳ حلقه چاه نیز حفاری یا تجهیز شده است تا تأمین آب در فصل تابستان با کمترین مشکل انجام شود.
وی افزود: در همین مدت ۱۳ هزار و ۸۴۵ دستگاه کنتور فرسوده تعویض، پنج هزار و ۲۸ انشعاب دچار نشتی اصلاح و ۵۹۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است. همچنین عملیات مهندسی مجدد بر روی ۱۳۸ حلقه چاه انجام شده تا ظرفیت تولید و توزیع آب افزایش یابد.
رحیمی با تأکید بر اینکه هدف اصلی، «مصرف نکردن آب» نیست بلکه «مصرف صحیح آب» است، گفت: آب باید متناسب با نیاز و به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد و پرهیز از مصارف غیرضروری میتواند نقش مهمی در حفظ منابع آبی داشته باشد.
مدیرعامل آبفا گلستان با اشاره به الگوی مصرف استان اظهار کرد: برای یک خانوار چهار نفره، الگوی مصرف ماهانه حدود ۱۲.۵ مترمکعب تعیین شده که دستیابی به آن برای اغلب خانوادهها امکانپذیر است و رعایت این الگو، مدیریت توزیع آب در روزهای اوج مصرف را تسهیل میکند.
وی با بیان اینکه تنها افزایش دمای هوا عامل رشد مصرف آب نیست، افزود: استفاده از آب برای شستوشوی معابر، حیاط، سمپاشی مزارع و تأمین آب دامها نیز در افزایش مصرف نقش دارد و باید در این زمینه فرهنگسازی بیشتری صورت گیرد.
رحیمی با اشاره به سهم بالای بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی استان گفت: بزرگترین مصرفکننده آب در گلستان بخش کشاورزی است و راندمان مصرف در این بخش کمتر از ۴۰ درصد برآورد میشود؛ موضوعی که ضرورت استفاده از روشهای نوین آبیاری و افزایش بهرهوری را دوچندان کرده است.
وی همچنین به مقایسه سرانه مصرف آب در ایران با برخی کشورهای پربارش پرداخت و اظهار کرد: میزان مصرف آب در کشور همچنان بالاتر از استانداردهای جهانی است و این موضوع نشان میدهد که علاوه بر محدودیت منابع، در حوزه مدیریت مصرف نیز نیازمند اصلاح رفتارهای عمومی هستیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان ضعف اقتصاد آب را یکی از موانع اصلی مدیریت مصرف دانست و گفت: در حالی که متوسط هزینه تمامشده هر مترمکعب آب در استان حدود ۱۰ هزار تومان است، مبلغ دریافتی از مشترکان به طور میانگین کمتر از ۲ هزار و ۴۰۰ تومان است و این فاصله، امکان نوسازی شبکهها، استانداردسازی تأسیسات و اجرای طرحهای توسعهای را محدود کرده است.
رحیمی با دعوت از رسانهها برای مشارکت در فرهنگسازی مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: حفظ منابع آبی مسئولیتی مشترک میان دستگاههای اجرایی، رسانهها و مردم است و اگر آب را امانتی برای نسلهای آینده بدانیم، با اصلاح رفتارهای مصرفی میتوانیم پایداری این سرمایه ارزشمند را تضمین کنیم.
تعویض ۱۳ هزار کنتور و شناسایی ۵۹۶ انشعاب غیرمجاز در گلستان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اظهار کرد: در راستای مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب، اقدامات گستردهای در سطح استان اجرا شده که بخشی از آن شامل نشتیابی شبکه، بازسازی تأسیسات و بهینهسازی خطوط انتقال است.
وی با ارائه آمار عملکرد افزود: تاکنون ۳۵۴ مورد رفع نشت مخازن انجام شده، ۳۳ حلقه چاه تجهیز یا بازسازی شده و دو دهنه چشمه نیز مورد بازسازی قرار گرفته است.
رحیمی ادامه داد: همچنین ۱۳ هزار و ۸۴۵ دستگاه کنتور فرسوده در استان تعویض شده و پنج هزار و ۲۸ انشعاب دچار مشکل نشتی اصلاح شده است.
وی با اشاره به مقابله با انشعابات غیرمجاز گفت: در همین مدت ۵۹۶ فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی شده و اقدامات قانونی و اصلاحی در این زمینه در حال انجام است.
مدیرعامل آبفای گلستان با بیان اینکه بخشی از شبکه توزیع نیازمند نوسازی است، افزود: فرسودگی خطوط و گستردگی شبکه باعث شده نشتیابی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی شرکت دنبال شود و در همین راستا صدها کیلومتر از شبکه مورد پایش قرار گرفته است.
رحیمی همچنین با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف گفت: اقدامات فنی زمانی اثرگذار خواهد بود که همراهی مشترکان در اصلاح الگوی مصرف وجود داشته باشد، زیرا مدیریت آب فقط یک موضوع زیرساختی نیست بلکه یک رفتار اجتماعی است.
وی با اشاره به برنامههای آینده شرکت خاطرنشان کرد: توسعه کنتورهای هوشمند، کنترل هوشمند مصرف و ادامه طرحهای نوسازی شبکه از برنامههای اصلی آبفای گلستان در سالهای آینده است.
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