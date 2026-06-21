سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه نائین–اردکان در راستای اجرای طرحهای کنترل و نظارت بر تردد خودروهای سنگین و برخورد با تخلفات حوزه حملونقل جادهای، حین پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و پس از کنترل مدارک و میزان بار، مشخص شد این کامیون حدود ۱۷ تن بیش از ظرفیت مجاز بارگیری کرده است که این موضوع تخلفی آشکار و تهدیدی جدی برای ایمنی تردد در جادهها محسوب میشود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به مخاطرات ناشی از حمل اضافه تناژ بیان کرد: بارگیری بیش از ظرفیت استاندارد، علاوه بر افزایش احتمال واژگونی و کاهش کنترل وسیله نقلیه توسط راننده، میتواند خسارات جدی به زیرساختهای جادهای وارد کرده و امنیت سایر کاربران جاده را نیز به خطر بیندازد.
وی ادامه داد: در همین راستا، مأموران پلیس راه ضمن اعمال قانون، کامیون متخلف را توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.
میرزایی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین حملونقل جادهای از سوی رانندگان خودروهای سنگین خاطرنشان کرد: رانندگان و شرکتهای حملونقل باید از بارگیری بیش از حد مجاز خودداری کنند، چراکه رعایت این قوانین نقش مهمی در کاهش حوادث جادهای، حفظ سلامت رانندگان و همچنین صیانت از راهها و زیرساختهای حملونقل کشور دارد.
وی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست با رعایت مقررات و همکاری با پلیس، در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش تخلفات جادهای مشارکت کنند.
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