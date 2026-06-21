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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۸

توقیف کامیون کشنده با ۱۷ تن اضافه‌بار در محورهای استان اصفهان

توقیف کامیون کشنده با ۱۷ تن اضافه‌بار در محورهای استان اصفهان

اصفهان – رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده ولوو به دلیل حمل ۱۷ تن بار بیش از حد مجاز در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه نائین–اردکان در راستای اجرای طرح‌های کنترل و نظارت بر تردد خودروهای سنگین و برخورد با تخلفات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، حین پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و پس از کنترل مدارک و میزان بار، مشخص شد این کامیون حدود ۱۷ تن بیش از ظرفیت مجاز بارگیری کرده است که این موضوع تخلفی آشکار و تهدیدی جدی برای ایمنی تردد در جاده‌ها محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به مخاطرات ناشی از حمل اضافه تناژ بیان کرد: بارگیری بیش از ظرفیت استاندارد، علاوه بر افزایش احتمال واژگونی و کاهش کنترل وسیله نقلیه توسط راننده، می‌تواند خسارات جدی به زیرساخت‌های جاده‌ای وارد کرده و امنیت سایر کاربران جاده را نیز به خطر بیندازد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مأموران پلیس راه ضمن اعمال قانون، کامیون متخلف را توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل کردند.

میرزایی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین حمل‌ونقل جاده‌ای از سوی رانندگان خودروهای سنگین خاطرنشان کرد: رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل باید از بارگیری بیش از حد مجاز خودداری کنند، چراکه رعایت این قوانین نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای، حفظ سلامت رانندگان و همچنین صیانت از راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور دارد.

وی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست با رعایت مقررات و همکاری با پلیس، در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی و کاهش تخلفات جاده‌ای مشارکت کنند.

کد مطلب 6866382

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