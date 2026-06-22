در بخش تجهیزات کم و کاستی داریم/ تلاش می کنیم بهترین نتیجه را بگیریم

محمد پور شریف سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تدارکات این تیم برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیای تاشکند گفت: تیم در یک ماه اخیر در منطقه پلور مازندران اردوی ارتفاع داشت و در دو هفته اخیر هم در تهران تمرین کردیم. اردوهای خوب و عالی بود می توان گفت اردوها ا ز نظر کیفی و کمی بسیار خوب بودند. تیم از نظر آمادگی جسمانی و تمرین ذهنی در شرایط روحی و جسمی خوبی قرار دارد.

وی با اشاره به ترکیب تیم در سه بخش جوانان، زیر ۲۳ سال و بزرگسالان در این رقابت ها بیان کرد: ترکیب تیم جوان شده و اعضای جدیدی به تیم کوهستان ایران اضافه شده اند. ما با این ترکیب جدید برای سالهای آینده سرمایه گذاری خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: مسابقات ما از روز سه شنبه دوم تیرماه در بخش مردان شروع می شود. در بخش کراس کانتری مردان علیرضا صفری یکی از امیدهای مدال ماست. در بخش اصلی و ماده الیمینتور هم تیم آقایان ما شرکت می کند که امید به مدال در این بخش داریم. دربخش دانهیل هم محسن زنجانی به ترکیب تیم ما اضافه می شود.

وی درخصوص رقبای تیم دوچرخه سواری ایران هم گفت: رقبای اصلی ما کشورهای ژاپن، چین، قزاقستان و ازبکستان برگزار کننده این رقابت است. در بخش الیمینتور هم اندونزی رقیب اصلی ماست.



پورشریف پیرامون وضعیت تجهیزات و تدارکات تیم هم بیان کرد: در بخش تجهیزات همیشه کم و کاستی داریم اما تلاش کردیم با کمک فدراسیون نواقص را برطرف کنیم. در حد عالی نیست اما تلاش شد تا تجهیزات تیم خوب باشد.

وی تصریح کرد: ما در مقایسه با رقبایمان با کمترین امکانات و بدون هیچ تدارکات ویژه‌ و حتی اردوهای خارجی و حتی مسابقه داخلی و خارجی در یک ماه گذشته، پیش می رویم. ژاپن حداقل با ترکیبی بین ۲۰ تا ۲۴ نفر شامل چند مربی ، ماساژور و تکنیسین و تجهیزات و امکانات به روز دنیا به مسابقات می آید اما ما از هیچ کدام از این ها برخوردار نیستیم و به همین امکانات و شرایط خودمان بسنده کرده ایم.

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان در پایان تاکید کرد: با همین شرایط تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را بگیریم. در حقیقت با کمترین امکانات بهترین نتیجه را می گیریم.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کوهستان آسیا از دوم تیرماه به مدت یک هفته در تاشکند ازبکستان برگزار می شود و تیم ایران با ترکیب شش ورزشکار زن و مرد راهی این رقابت ها شده است.