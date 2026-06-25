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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا؛

فاطمه عباسی با چهارمی در کراس کانتری از کسب مدال بازماند

فاطمه عباسی با چهارمی در کراس کانتری از کسب مدال بازماند

بانوی رکابزن جوان کشورمان در ماده کراس کانتری رده سنی زیر ۲۳ سال با کسب مقام چهارم آسیا باز هم از کسب مدال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم تیر ماه و در سومین روز از مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، فاطمه عباسی رکابزن جوان کشورمان در ماده المپیکی کراس کانتری در رده سنی زیر ۲۳ سال به مصاف رقبای خود رفت.

در این ماده ۱۲ رکابزن حاضر بودند که بانوی دوچرخه سوار کشورمان در عین شایستگی و تنها با کمتر از یک دقیقه اختلاف نسبت به نفر سوم در جایگاه چهارم آسیا ایستاد.

در این ماده رکابزنان چین مدال طلا و نقره و ورزشکار قزاقستان برنز گرفت.

فاطمه عباسی در روز نخست این رقابت ها در ماده Short track هم در رده چهارم قرار گرفته بود.

در ادامه این مسابقات عصر امروز ، علیرضا اصانلو در ماده کراس کانتری رده سنی زیر ۲۳ سال با ۲۴ رکابزن دیگر رقابت خواهد کرد.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از دوم تا ششم تیرماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود.

کد مطلب 6870538

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