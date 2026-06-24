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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا؛

حسین زنجانیان در دانهیل به مقام پنجم رسید

حسین زنجانیان در دانهیل به مقام پنجم رسید

حسین زنجانیان رکابزن کوهستان کشورمان در ماده دانهیل قهرمانی آسیا تنها با ۵ ثانیه اختلاف نسبت به دارنده مدال طلا در رده پنجم این رقابت ها ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان و در روز دوم مسابقات، حسین زنجانیان در ماده دانهیل به مصاف رقبای خود رفت. زنجانیان در این مسابقه مسافت ۱۶۰۰ متر را با ۱۳ رکابزن دیگر رقابت کرد و در نهایت در حالیکه تنها ۵ ثانیه نسبت به دارنده مدال طلا و رکابزن مطرح تایلندی فاصله داشت، در رده پنجم این مسابقات قرار گرفت.

در این مسابقات بونسانه سردمدار دانهیل قاره آسیا و رکابزن اهل تایلند مدال طلا گرفت. نمایندگان تایوان و ژاپن نیز به ترتیب مدالهای نقره و برنز را دریافت کردند.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از دوم تا ششم تیرماه در تاشکند برگزار می شود.

کد مطلب 6869892

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