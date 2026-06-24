حسین زنجانیان در دانهیل به مقام پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان و در روز دوم مسابقات، حسین زنجانیان در ماده دانهیل به مصاف رقبای خود رفت. زنجانیان در این مسابقه مسافت ۱۶۰۰ متر را با ۱۳ رکابزن دیگر رقابت کرد و در نهایت در حالیکه تنها ۵ ثانیه نسبت به دارنده مدال طلا و رکابزن مطرح تایلندی فاصله داشت، در رده پنجم این مسابقات قرار گرفت.

در این مسابقات بونسانه سردمدار دانهیل قاره آسیا و رکابزن اهل تایلند مدال طلا گرفت. نمایندگان تایوان و ژاپن نیز به ترتیب مدالهای نقره و برنز را دریافت کردند.

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا از دوم تا ششم تیرماه در تاشکند برگزار می شود.