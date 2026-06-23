بانوی رکابزن ایران چهارم شد/ چینی ها مدال های روز اول را درو کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی کوهستان آسیا از امروز سه شنبه دوم تیرماه به میزبانی تاشکند ازبکستان آغاز شد که نمایندگان کشورمان در این روز در سه رده سنی و در ماده XCC یا SHORT TRACK کراس کانتری به مصاف رقبای آسیایی خود رفتند.

فاطمه عباسی بانوی رکابزن کشورمان در رده سنی زیر ۲۳ سال موفق شد در بین آسیایی های حاضر چهارم شود و بهترین نتیجه را ثبت کند. دوچرخه سواران چینی مدال طلا و نقره و نماینده قزاقستان برنز گرفت. در این ماده ۱۴ رکابزن حضور داشتند و عباسی با فاصله کمتر از یک دقیقه مدال برنز را از دست داد.

در رده سنی زیر ۲۳ سال مردان علیرضا اصانلود چهاردهم شد. در این ماده هر سه مدال طلا، نقره و برنز از آن رکابزنان چینی شد. در این بخش ۲۳ ورزشکار حاضر بودند که تمامی کشورها با ترکیب کامل و حداقل سه رکابزن در مسابقات شرکت کرده بودند. ایران در این ماده تنها یک نماینده داشت.

در بخش رده سنی بزرگسال مردان هم علیرضا صفری هفتم، فراز شکری پانزدهم و سینا امیر اعلایی در رده بیستم ایستادند. در این ماده رکابزن ژاپنی مدال طلا گرفت و نمایندگان چین نقره و برنز گرفتند. در این رشته ۲۹ ورزشکار حاضر بودند. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کوهستان آسیا به مدت یک هفته در تاشکند دنبال می شود.

فردا چهارشنبه سوم تیرماه در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا، حسین زنجانیان در ماده دانهیل رقابت می کند. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کوهستان آسیا از دوم تا ششم تیرماه در تاشکند ازبکستان پیگیری می شود.