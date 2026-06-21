مهر و موم یک واحد صنفی متخلف در شهرستان زیرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، علی تهوری، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت خراسان جنوبی گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از نظم و سلامت بازار، در گشت نظارتی و با همکاری صنعت، معدن و تجارت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، شبکه بهداشت ودرمان و اتاق اصناف، یک واحد صنفی فعال در حوزه خدمات تصفیه آب، به‌دلیل ارتکاب تخلفات صنفی و عدم تمکین به مقررات و ضوابط قانونی، مهر و موم شد.

تهوری افزود: این اقدام در چارچوب مأموریت‌های قانونی و در راستای برخورد قاطع با واحدهای متخلف، پس از بررسی‌های میدانی و احراز تخلف، صورت گرفت.

وی گفت: تیم مشترک بازرسی ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل ضوابط صنفی و رعایت حقوق مصرف‌کننده و التزام به قوانین جاری، اعلام می‌دارد که با هرگونه تخلف صنفی و اقتصادی، بدون اغماض و به‌صورت قانونی برخورد خواهد شد.