تردد ۸۰ هزار عاشق اباعبدالله(ع) از دروازه عتبات

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر اظهار داشت:مرز بین‌المللی مهران همچنان انتخاب نخست زائران برای سفر به عتبات عالیات است و از ابتدای ماه محرم تا این لحظه، شاهد تردد بیش از ۸۰ هزار نفر از این گذرگاه بوده‌ایم.

نعمتی با اشاره به شتاب‌گیری آمار تردد زائران افزود: از ساعت صفر بامداد روز گذشته تا ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه، بیش از ۲۵ هزار زائر از طریق مرز مهران عازم سفر زیارتی خود شده‌اند.

فرماندار مهران با تأکید بر اهتمام ویژه ستاد اربعین برای تسهیل سفر زوار تصریح کرد:تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در پایانه مرزی مهران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. در همین راستا، ایستگاه‌های تأمین آب شرب خنک و بهداشتی به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و نیروهای امدادی نیز در نقاط استراتژیک پایانه مستقر شده‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.