  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

ورود نخست وزیر پاکستان به سوئیس برای آغاز مذاکرات 

ورود نخست وزیر پاکستان به سوئیس برای آغاز مذاکرات 

نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در مذاکرات ایران و آمریکا وارد سوئیس شدند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور برای حضور در مذاکرات سوئیس بین ایران و آمریکا وارد زوریخ شدند.

این مذاکرات قرار است در چهارچوب تفاهم بین دو کشور برای توقف درگیری‌ها در منطقه و با محوریت جنگ ایران و توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان صورت گیرد.

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز ساعتی پیش برای شرکت در آغاز دور جدیدی از مذاکرات بین واشنگتن و تهران وارد سوئیس شد.

پرونده لبنان در سایه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، محور اصلی این دوره از مذاکرات قرار دارد. شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات مطلع گزارش داد که یک جلسه اضطراری در ابتدای دستور کار مذاکرات به تحولات لبنان اختصاص داده شده است تا اولین موضوعی باشد که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی درباره آن بحث می‌کنند.

ونس پیش از عزیمت به سوئیس گفت که دستیابی به پیشرفت در جهت آتش‌بس در لبنان یکی از اولویت‌های اصلی مذاکرات است، این اظهارات پس از آغاز مجدد حملات موشکی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان مطرح شد.

یک مقام ایرانی نیز به این شبکه آمریکایی اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در لبنان مهم‌ترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.

کد مطلب 6866468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها