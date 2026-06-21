ونس وارد سوئیس شد؛ لبنان اولین بند مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برای شرکت در آغاز دور جدیدی از مذاکرات بین واشنگتن و تهران وارد سوئیس شد. پرونده لبنان در سایه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، محور اصلی این دوره از مذاکرات قرار دارد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک دیپلمات مطلع گزارش داد که یک جلسه اضطراری در ابتدای دستور کار مذاکرات به تحولات لبنان اختصاص داده شده است تا اولین موضوعی باشد که هیئت‌های آمریکایی و ایرانی درباره آن بحث می‌کنند.

ونس پیش از عزیمت به سوئیس گفت که دستیابی به پیشرفت در جهت آتش‌بس در لبنان یکی از اولویت‌های اصلی مذاکرات است، این اظهارات پس از آغاز مجدد حملات موشکی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان مطرح شد.

یک مقام ایرانی نیز به این شبکه آمریکایی اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در لبنان مهم‌ترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.

این مذاکرات در پی تفاهم چارچوب امضا شده بین آمریکا و ایران در هفته گذشته صورت می‌گیرد. قرار است دو طرف در مهلتی ۶۰ روزه به دنبال دستیابی به توافق نهایی در مورد مسائل منطقه‌ای باشند که پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت منطقه و اقتصاد جهانی خواهد داشت.

با این حال، مسیر مذاکرات به دلیل تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و تنش‌های مرتبط با تنگه هرمز با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو است.

قرار بود ونس روز جمعه به سوئیس برسد، اما سفر وی به دلیل تحولات اوضاع امنیتی در لبنان و به تعویق افتادن مشارکت هیئت ایرانی، به تأخیر افتاد.

هیئت ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و مقامات بانک مرکزی و بخش نفت است. در طرف آمریکا نیز علاوه بر استیو ویتکوف، فرستاده آمریکا و جرد کوشنر نماینده ترامپ، جی دی ونس معاون وی نیز در مذاکرات حضور دارند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان و ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش به همراه میانجی‌های قطری در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.