هلاکت یک نظامی دیگر صهیونیست در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت لیناف کبابیا یکی دیگر از نظامیان خود از گردان ۵۲ در جنوب لبنان خبر داد.

این گزارش فاش کرد که فرد مذکور در همان عملیاتی به هلاکت رسیده است که یوآف کلاین و دور غدالیا بن سمحون و یک نظامی دیگر صهیونیست به هلاکت رسیده اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی یکی از پهپادهای انتحاری حزب الله لبنان با ورود به کابین تانکی که در جنوب لبنان مستقر بود، در داخل تانک منفجر شد که به هلاکت این ۴ نظامی منجر شده است.

تانک مورد نظر همچنان در جنوب لبنان است و در زیر آتش حزب الله قرار دارد و ارتش صهیونیستی هنوز موفق نشده لاشه نظامیان خود را از درون آن خارج کرده و به سرزمین‌های اشغالی بازگرداند. تلاش ارتش برای بازگرداندن جنازه نظامیان هلاک شده صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که از آغاز درگیری با حزب‌الله از دوم مارس تاکنون، ۳۶ افسر و نظامی ارتش این رژیم در جنوب لبنان به هلاکت رسیده‌اند.