هلاکت ۶ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که در حملات حزب الله از پنجشنبه گذشته در جنوب لبنان ۶ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و بیش از ۲۰ تن دیگر مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از کشته شدن، یک افسر عالی رتبه ارتش بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی معمولاً تلفات و خسارات ناشی از حملات حزب الله لبنان را سانسور می کند.

از سوی دیگر شبکه عبری زبان «کان» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی حادثه‌ای است که در جریان آن ۴ نظامی از گردان زرهی ۵۲، از جمله فرمانده گردان، در جنوب لبنان به هلاکت رسیدند. به گفته این شبکه، نام دو نظامی دیگر هنوز برای انتشار تأیید نشده است.

بر اساس نتایج اولیه تحقیقات، حزب‌ الله در این عملیات از یک حمله ترکیبی استفاده کرده و همزمان یک تانک اسرائیلی را با موشک‌های ضدزره، احتمالا از نوع کورنت و دست‌ کم یک پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

تحقیقات نشان می‌دهد پهپاد انفجاری پس از اصابت موشک‌های ضدزره، از مسیر درِ پشتی تانک وارد شده و در داخل محفظه نیروها منفجر شد که به کشته شدن سرنشینان تانک منجر شده است.

کان افزود که نفوذ پهپاد به داخل تانک در حال حاضر مهم‌ترین محور تحقیقات ارتش و نیروهای زرهی رژیم صهیونیستی به شمار می رود. این در حالی است که ارتش صهیونیستی تاکید کرده که انفجار، ناشی از نقص فنی نبوده است.

این گزارش همچنین حاکی است ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون موفق به خارج کردن تانک از جنوب لبنان نشده و همین موضوع انجام تحقیقات فنی دقیق‌تر را با مشکل مواجه کرده است.