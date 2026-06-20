ادامه نقض آتش بس در لبنان؛ ۷ نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در دو حمله هوایی اسرائیل که روز گذشته مناطق «سحمر» در بقاع غربی و «الرشیدیه» در جنوب این کشور را هدف قرار داد، ۷ نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده‌اند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت قربانیان یا میزان خسارات ناشی از این حملات منتشر نشده است.

وزارت بهداشت لبنان دیروز شنبه اعلام کرد که به دنبال حملات اسرائیل به آن کشور از ۲ مارس (۹ اسفندماه ۱۴۰۴) ۴۰۵۷ نفر شهید شدند.

حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از تاریخ مذکور تا دیروز نیز منجر به مجروح شدن ۱۲ هزار و ۱۲۱ نفر شده است.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان به دنبال حملات رژیم صهیونیستی در روز جمعه به جنوب و شرق این کشور ۸۳ نفر شهید و ۱۴۱ نفر مجروح شدند.