به گزارش خبرنگار مهر، طاها سمیعی صبح یکشنبه در نشست بررسی و احصای مسائل و مشکلات فرش دستباف استان، بر ضرورت حمایت از این هنر-صنعت برای حفظ جایگاه آن در اقتصاد استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه کردستان در حوزه فرش دستباف اظهار کرد: وجود دهها هزار بافنده فعال، سابقه دیرینه تولید و برخورداری از طرحها و نقوش اصیل، کردستان را به یکی از قطبهای مهم فرش دستباف کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: با وجود این ظرفیتها، فعالان این حوزه با مشکلاتی از جمله مسائل مرتبط با بیمه قالیبافان، تأمین مواد اولیه، کمبود حمایتهای تسهیلاتی، ضعف در حوزه بازاریابی و چالشهای مربوط به صادرات مواجه هستند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره تولید تا فروش فرش دستباف، بیان کرد: توسعه بازارهای هدف، حضور پررنگتر تولیدکنندگان در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی و استفاده از ظرفیت رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، میتواند مسیر تازهای برای رونق این صنعت فراهم کند.
سمیعی خاطرنشان کرد: جمعبندی دیدگاهها، مشکلات مطرحشده و پیشنهادهای ارائهشده در این نشست برای پیگیری در سطح استانی و ملی به دستگاههای مرتبط ارسال خواهد شد تا زمینه رفع بخشی از دغدغههای فعالان فرش دستباف فراهم شود.
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