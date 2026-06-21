احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا روز دوشنبه افزایش نسبی دما را در استان خواهیم داشت و توده هوای گرم در استان تقویت می‌شود به گونه‌ای که موج گرما را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: انتظار داریم حداکثر دما در نواحی سردسیر استان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ درجه و در نواحی گرمسیر نیز به محدوده ۴۸ تا ۵۰ درجه برسد.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده است و این توده هوای گرم تا روز سه‌شنبه در سطح استان استقرار دارد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود و تا روز چهارشنبه نیز افزایش سرعت باد و وزش باد گاهی نسبتاً شدید را برای استان پیش‌بینی می‌کنیم.