به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین در نشست با نخبگان، دانشگاهیان و فناوران استان اظهار کرد: طی ۵ سال گذشته، هزار و ۷۶ نفر از نخبگان و مستعدان استان اردبیل در قالب طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت قرار گرفته‌اند که براساس این آمار، اردبیل در رتبه چهاردهم کشور از نظر حمایت از نخبگان قرار دارد.

وی در خصوص فرآیند جذب نخبگان در نهادهای دولتی، افزود: تاکنون تنها ۳ فراخوان توسط وزارتخانه‌ها انجام شده و فراخوان چهارم برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی هنوز اجرایی نشده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه به دنبال تحقق طرح ۲۰درصد استخدام نخبگان در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در سال جاری هستیم، ادامه داد: تلاش می‌شود تا فرآیند جذب سهمیه نخبگان در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی بدون آزمون و براساس انتخاب خود نخبگان انجام شود.

افشین در حوزه فناوری‌های نوظهور بیان کرد: در زمینه هوش مصنوعی، ایران از نظر نیروی انسانی در جایگاه دوم جهان قرار دارد اما در حوزه زیرساخت‌ها همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: طرح ادامه تحصیل نخبگان بدون کنکور در وزارت علوم در حال اجراست و پیگیری‌های لازم برای تصویب آیین‌نامه مشابه در وزارت بهداشت نیز از طریق شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جریان است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه با تحلیل موانع جذب نخبگان در دانشگاه‌ها، دو چالش اصلی منابع مالی و پست‌های سازمانی‌ را عامل اصلی محدودیت در سهمیه جذب هیات علمی دانست.

افشین همچنین بر ضرورت افزایش بودجه بنیاد ملی نخبگان و بنیاد علم ایران تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان تأکید و آن را مشروط به ایجاد یک نگرش واحد در سطح کشور دانست.

وی در پایان به فعال‌سازی صندوق فناوری و پژوهش در سطح کشور برای حمایت از فناوران اشاره کرد و یادآور شد: لزوماً ورود تمامی نخبگان به دستگاه‌های اجرایی دولتی مدنظر نیست، بلکه هدف اصلی، فراهم کردن فضای شغلی مناسب برای بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان است.