به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با رؤسای دانشگاهها و مراکز علم و فناوری استان اظهار کرد: استان اردبیل به لحاظ ظرفیت علمی و منابع انسانی دارای جایگاه بالایی بوده که استفاده از این ظرفیتها برای توسعه استان در اولویت دولت محلی است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت مرزی استان اردبیل به طول ۳۷۰ کیلومتر، تجاریسازی فناوری و تولید ارزش افزوده برای استان از جمله ضرورتهایی است که در برنامه قرار دارد.
استاندار اردبیل گفت: افزایش سهم استان از صادرات محصولات دانشبنیان در افق برنامهریزیها قرار گرفته و دستگاههای اجرایی باید اطلس توسعه صادرات در این زمینه را تدوین کنند.
امامی یگانه به اعلام آمادگی کشور آذربایجان برای واردات دانش فنی از استان اردبیل در جریان سفر مسؤولان استان به این کشور اشاره کرد و تحقق صادرات دانش فنی از استان را نیازمند راهبری مشترک استان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری دانست.
وی افزود: در این راستا باید زیرساختهای حمایتی تأمین و همه دستگاهها به عنوان مالک فرایند مشارکت کنند.
استاندار اردبیل توجه به تولید محصولات دانشبنیان دارای ارزش افزوده در مراکز تولیدی و کشاورزی استان را یادآور شد و گفت: هر اقدامی که در راستای تولید انجام میشود باید پیوست دانشبنیان داشته باشد.
امامی یگانه همکاری سهجانبه معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاهها و صنایع را برای تحقق تولیدات دانشبنیان ضروری دانست و خواستار همکاری مشترک برای افزایش بهرهوری و ارزش افزوده تولیدات شد.
وی ظرفیت حوزههای مختلف تولید در زمینههای نساجی، فولاد، گردشگری و کشاورزی را یادآور شد و از تکمیل زنجیره تولید در برخی از این رستهها خبر داد.
استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به بهبود شاخصها در بخشهای تولید گفت: در زمینه بهبود فضای کسبوکار، رتبه استان از ۲۸ به ۷ ارتقا یافته و سامانه ملی پایش الکترونیکی فضای کسبوکار نیز با هدف تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای تولید بهصورت پایلوت در استان اردبیل اجرا و پایش میشود.
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