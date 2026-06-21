به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش شناخته‌شده که با ایجاد درگیری و اخلال در نظم عمومی موجب سلب آسایش شهروندان در محدوده نظام‌آباد و خیابان نامجو شده بودند، خبر داد.

در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع درگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در ایام سوگواری ماه محرم، مأموران پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

بررسی‌های اولیه نشان داد دو نفر از اراذل و اوباش سابقه‌دار منطقه با دامن زدن به اختلافات قبلی و ایجاد تنش و درگیری، موجب برهم خوردن آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و عزاداران حسینی شده‌اند. این درگیری که از محدوده نظام‌آباد آغاز شده بود، با حضور برخی از همدستان طرفین به خیابان نامجو کشیده شد.

با دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ با شناسایی سریع عاملان اصلی و اشراف اطلاعاتی بر سوابق و هویت آنان، وارد عمل شدند. در ادامه، عملیات دستگیری متهمان در نیمه‌شب آغاز و مأموران موفق شدند نخستین متهم را در محدوده محل درگیری دستگیر کنند.

همزمان با ادامه اقدامات پلیسی، متهم دوم که قصد خروج از یک مرکز درمانی و فرار از محل را داشت، شناسایی شد. مأموران با اجرای یک عملیات هدفمند و محاصره محدوده، وی را نیز دستگیر کردند.

در بازرسی از متهمان، یک قبضه قمه و یک قبضه چاقو که در جریان درگیری مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد.

با تشکیل پرونده قضایی و ارائه مستندات به مرجع قضایی، با توجه به نقش مستقیم متهمان در اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، دستور انتقال فوری آنان به زندان صادر شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: سوابق کیفری افراد شرور در فرآیند رسیدگی‌های انتظامی و قضایی مورد توجه قرار گرفته و در برخورد سریع و قانونی با مجرمان مؤثر خواهد بود.