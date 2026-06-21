ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر شبکه المیادین در ژنو اعلام کرد: نخستین نشست رسمی در بورگن‌اشتاک ساعت ۱۵(به وقت تهران) برگزار می‌شود.

این در حالی است که یک منبع سیاسی غربی در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: مذاکرات آمریکا و ایران با حضور میانجی گران قطری و پاکستان ساعت یک به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران) آغاز می شود.

وی اضافه کرد که هنوز مشخص نشده مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا خیر.

️دیدارهای مختلف دوجانبه و سه‌جانبه در اقامتگاه بورگن‌اشتاک آغاز شده و مقدمه‌ای برای نخستین نشست رسمی است.

نخستین موضوع مورد بحث پس از نشست افتتاحیه، اجرای بند نخست مربوط به توقف جنگ، به‌ویژه در لبنان است.