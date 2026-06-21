به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله متفکرآزاد، رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با اشاره به برنامه‌های این اجلاس، گفت: این رویداد یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های پارلمانی جهان اسلام است و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تبادل دیدگاه میان نمایندگان کشورهای اسلامی فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف این اجلاس از جمله نشست کمیته اجرایی، انجمن دبیران کل مجالس کشورهای عضو، کمیته دائمی فلسطین، کمیته جوامع و اقلیت‌های مسلمان، کنفرانس زنان نماینده پارلمان‌های کشورهای اسلامی و همچنین کمیته‌های تخصصی دائمی امور حقوقی و فرهنگی و گفت‌وگوی تمدن‌ها و ادیان، امور اقتصادی و محیط زیست و حقوق بشر، زنان و خانواده حضور فعال خواهد داشت.

متفکرآزاد ادامه داد: بیست‌وهفتمین اجلاس کمیته عمومی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نیز از دیگر برنامه‌های مهم این سفر است که در آن موضوعات مختلف مرتبط با جهان اسلام و همکاری‌های بین‌پارلمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تقویت وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی، حمایت از آرمان فلسطین، گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی برای حل مسائل مشترک جهان اسلام تأکید داشته و رویکرد مذکور در اجلاسی که به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود، دنبال خواهد شد.

رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در این سفر، محمدمهدی شهریاری، سیدیحیی سلیمانی و سارا فلاحی به عنوان اعضای هیئت پارلمانی کشورمان حضور دارند و در نشست‌ها و کمیته‌های تخصصی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مشارکت خواهند کرد.

متفکرآزاد ابراز امیدواری کرد که نتایج این اجلاس بتواند به تقویت همکاری‌های پارلمانی میان کشورهای اسلامی، اتخاذ مواضع مشترک در قبال مسائل مهم جهان اسلام و گسترش تعاملات سازنده میان مجالس کشورهای عضو منجر شود.