به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد ناطقزاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای با تسلیت فرا رسیدن ماه سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادارش اظهار کرد: روزهای محرم بهویژه برای افرادی که در مراسم عزاداری، پیادهروی، هیئتها یا فعالیتهای طولانی در فضای باز شرکت میکنند نیازمند توجه بیشتر به وضعیت جسمی و مصرف دارو است.
وی افزود: گرمای هوا و کمآبی بدن میتواند بر اثربخشی داروها و وضعیت سلامت افراد تأثیر بگذارد؛ بنابراین افرادی که دارو مصرف میکنند باید نسبت به علائمی مانند سرگیجه، ضعف شدید، تپش قلب، سردرد، تهوع و کاهش سطح هوشیاری هوشیار باشند و در صورت بروز این علائم به محیط خنک منتقل شوند و در صورت تشدید نشانهها به پزشک مراجعه کنند.
رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاعرسانی معاونت غذا و داروی اهواز ادامه داد: برنامه مصرف دارو نباید به دلیل حضور در مراسم تغییر کند مگر با نظر پزشک و افرادی که مدت طولانی خارج از منزل حضور دارند باید داروهای ضروری خود را در شرایط مناسب همراه داشته باشند.
وی با اشاره به مصرف نذریها در ایام محرم توضیح داد: برخی از غذاهای نذری پرنمک، پرچرب یا شیرین هستند و ممکن است با برخی بیماریها یا داروها تداخل داشته باشند. مصرف زیاد نمک میتواند اثر برخی داروهای فشار خون را کاهش داده و موجب افزایش فشار خون شود.
ناطقزاده بیان کرد: بیماران نباید دارو یا انسولین را به دلیل تغییر برنامه غذایی حذف کنند و افرادی که داروهایی مانند وارفارین مصرف میکنند باید از تغییر ناگهانی و زیاد در مصرف سبزیجات برگ سبز پرهیز کنند زیرا این تغییر میتواند بر اثر دارو تأثیر بگذارد.
وی افزود: بیماران گوارشی باید داروهای خود را در زمان مقرر مصرف کنند و از مصرف غذاهای تند و پرادویه خودداری کنند. همچنین لازم است از مصرف غذاهایی که ساعتها در گرما باقی ماندهاند پرهیز شود و در صورت تغییر بو، طعم یا ظاهر غذا از مصرف آن خودداری شود.
رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاعرسانی معاونت غذا و داروی اهواز گفت: سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن نسبت به مسمومیت غذایی حساستر هستند و داروها باید با آب ساده مصرف شوند و از مصرف آنها همراه با چای، قهوه، نوشابه یا شربتهای نذری خودداری شود.
وی در پایان توصیه کرد: مصرف چای پررنگ و نوشیدنیهای کافئیندار باید محدود شود و افراد در فاصله بین مراسمها آب کافی بنوشند تا از کمآبی بدن جلوگیری شود.
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