  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

نشست داخلی هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در سوئیس برگزار شد

نشست داخلی هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در سوئیس برگزار شد

هیئت مذاکره‌کننده ایرانی در نشستی داخلی در زوریخ سوئیس، آخرین وضعیت مذاکرات و اجرای تعهدات آمریکا را بررسی کرد و با میانجی‌گران درباره پیگیری موارد تفاهم هماهنگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوئیس سفر کرده است، صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.

در این نشست نود دقیقه ای آخرین تحولات ناظر به مذاکرات مرور شد.

اعضای هیئت کشورمان با مرور تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد، آخرین وضعیت اجرای تعهدات این کشور را مورد بررسی قرار داده و هماهنگی‌های لازم درخصوص پیگیری عدم اجرای برخی تعهدات آمریکا در نشست ‌های جداگانه امروز با میانجی‌گران، صورت گرفت.

دیدار وزیر خارجه کشورمان با همتای سوئیسی، دیدار رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده کشورمان با هیئت قطری، دیدار دوجانبه با هیئت پاکستانی و نشست چهارجانبه با هیئت های آمریکایی، قطری و پاکستانی از دیگر برنامه های این دوره از مذاکرات است.

کد مطلب 6866674
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها