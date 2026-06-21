به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مذاکره کننده ایرانی که شب گذشته به زوریخ سوئیس سفر کرده است، صبح امروز در جلسه کاری داخلی به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات پرداخت.

در این نشست نود دقیقه ای آخرین تحولات ناظر به مذاکرات مرور شد.

اعضای هیئت کشورمان با مرور تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد، آخرین وضعیت اجرای تعهدات این کشور را مورد بررسی قرار داده و هماهنگی‌های لازم درخصوص پیگیری عدم اجرای برخی تعهدات آمریکا در نشست ‌های جداگانه امروز با میانجی‌گران، صورت گرفت.

دیدار وزیر خارجه کشورمان با همتای سوئیسی، دیدار رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده کشورمان با هیئت قطری، دیدار دوجانبه با هیئت پاکستانی و نشست چهارجانبه با هیئت های آمریکایی، قطری و پاکستانی از دیگر برنامه های این دوره از مذاکرات است.