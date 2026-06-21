به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فایننشال تایمز به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد، میانجی گران در نشست سوئیس درباره سازوکار مربوط به رصد روند صلح در لبنان رایزنی خواهند کرد.
در این گزارش ادعا شده است: میانجی گران همچنین بعد از پرونده لبنان در خصوص تنگه هرمز و برنامه هسته ای ایران صحبت خواهند کرد.
پیشتر یک مقام ایرانی اعلام کرده بود که پایان دادن به درگیری در لبنان مهمترین بند در دستور کار هیئت ایرانی است.
هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف و با نشان میناب ۱۶۸ شامگاه شنبه به وقت محلی وارد زوریخ شد تا در نشستهای بورگناشتوک درباره روند اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شرکت کند.
در این سفر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه، رئیس هیأت ایرانی را همراهی میکنند.
همزمان، مقامهای آمریکایی نیز برای حضور در این رایزنیها وارد سوئیس شدهاند. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، و جرد کوشنر از جمله چهرههای حاضر در مذاکرات هستند.
در کنار دو طرف، نمایندگان کشورهای میانجی نیز در سوئیس حضور یافتهاند. محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، پیش از آغاز نشستها با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، درباره آخرین تحولات مرتبط با توافق تهران و واشنگتن رایزنی کرده است. همچنین گزارشها از سفر شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، به سوئیس حکایت دارد. قطر و پاکستان از بازیگران اصلی در شکلگیری تفاهم اسلامآباد و تسهیل ارتباطات میان ایران و آمریکا محسوب میشوند.
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