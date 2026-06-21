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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

رایزنی گروسی با وزیر خارجه سوئیس درباره ایران

رایزنی گروسی با وزیر خارجه سوئیس درباره ایران

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان فرصت دادن به دیپلماسی برای موفقیت در شرایط حساس کنونی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: من با وزیر خارجه سوئیس دیدار و در خصوص آخرین تحولات مربوط به ایران و روند آتی و نقش محوری آژانس در این خصوص رایزنی کردم.

وی اضافه کرد: اعطای فرصت به دیپلماسی برای موفقیت در این لحظه حساس مهم است.

همچنین گزارش شده شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، در حضور کوشنر، ویتکاف و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.

لازم به ذکر است هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمدباقر قالیباف و با نشان میناب ۱۶۸ شامگاه شنبه به وقت محلی وارد زوریخ شد تا در نشست‌های بورگن‌اشتوک درباره روند اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شرکت کند.

در این نشست ها نمایندگان آمریکا و کشورهای میانجی مانند قطر و پاکستان نیز حضور دارند.

کد مطلب 6866753

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