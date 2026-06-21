به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: محمد ابوعفش، مدیر امداد پزشکی در غزه، نسبت به تشدید بحران دارویی و درمانی در نوار غزه هشدار داد. وی اعلام کرد ذخایر بسیاری از داروهای اساسی در غزه به صفر رسیده است؛ به ویژه داروهای مورد نیاز بیماران کلیوی، سرطانی و هموفیلی، در کنار کمبود شدید داروهای بیماری‌های مزمن. به گفته ابوعفش، کمبود داروهای سرطان از ۵۰ درصد فراتر رفته و کمبود داروهای قلبی نیز به بیش از ۷۵ درصد رسیده است؛ مسئله‌ای که رنج بیماران در نوار غزه را دوچندان کرده است. وی اضافه کرد نوار غزه بیش از ۱۴ هزار بیمار سرطانی، ۲۴ هزار بیمار قلبی و بیش از ۳۰۰ هزار بیمار مبتلا به فشار خون و دیابت دارد.

ابوعفش همچنین گفت: حدود پنج هزار بیمار سرطانی برای درمان در خارج از نوار غزه معرفی شده‌اند، اما محدودیت‌های رژیم صهیونیستی مانع خروج آنان شده و تنها شمار بسیار محدودی امکان سفر پیدا می‌کنند. براساس این گزارش، بیش از هزار و ۳۰۰ بیمار هنگام انتظار برای انتقال درمانی به خارج از غزه جان خود را از دست داده‌اند و اکنون بیش از ۲۰ هزار بیمار نیازمند انتقال فوری پزشکی هستند. وی هشدار داد: پایان یافتن داروها و کمبود تجهیزات تشخیصی، جان هزاران بیمار را تهدید می‌کند و بحران سلامت در غزه را به مرحله‌ای خطرناک‌تر رسانده است.

هشدار بانک خون غزه درباره کمبود شدید امکانات و واحدهای خون

ناهض ابوعاصی، رئیس انجمن بانک خون در نوار غزه، نسبت به تشدید بحران در تامین خون و تجهیزات ضروری پزشکی هشدار داد. وی اعلام کرد بیش از ۷۰ درصد مراکز درمانی در نوار غزه از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند. همچنین ساختمان‌های انجمن بانک خون در خان‌یونس و رفح ویران شده و مقر اصلی این انجمن در شهر غزه نیز خسارت‌های سنگینی دیده است.

ابوعاصی اضافه کرد که تیم‌های میدانی این انجمن با وجود محاصره و شرایط دشوار انسانی، برای تامین واحدهای خون به اردوگاه‌های آوارگان مراجعه می‌کنند؛ اما سوءتغذیه گسترده باعث کاهش سطح هموگلوبین در میان اهداکنندگان شده و روند تامین خون را دشوارتر کرده است. به گفته وی، انجمن بانک خون با کمبود شدید کیسه‌های خون و مواد آزمایشگاهی لازم برای بررسی ویروس‌ها روبه‌رو است؛ مسئله‌ای که توان کارکنان بخش پزشکی را برای فراهم کردن واحدهای خون سالم و ایمن تهدید می‌کند.

او تاکید کرد: نبود دستگاه‌های ضروری تفکیک اجزای خون، از جمله پلاسما و پلاکت، بحران را تشدید کرده و بیماران و مجروحان را از درمان لازم محروم می‌سازد. ابوعاصی گفت: برخی مجروحان به ۳۰ تا ۴۰ واحد خون نیاز دارند، در حالی که در دوره‌های تشدید حملات، میزان خون جمع‌آوری شده در کارزارهای اهدای خون به تنها ۱۰ تا ۱۵ واحد کاهش یافته است.